Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца». Команда идет 15-й в Первой лиге

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Первая лига отставки Черноморец Новороссийск Футбол

«Черноморец» объявил об уходе главного тренера Константина Зырянова.

Новороссийский клуб сообщил, что стороны приняли совместное решение о расторжении контракта с тренером и его штабом.

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере.

О назначении нового главного тренера «Черноморца» будет объявлено в ближайшее время. Уверен, что команда решит поставленные на этот сезон задачи. Они не менялись, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

Ждем болельщиков на двух последних в 2023-м году домашних матчах. Нашей команде нужна ваша поддержка!» – сказал президент «Черноморца» Андрей Кравченко.

Напомим, сейчас команда из Новороссийска занимает 15-е место в Мелбет Первой лиге

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10 комментариев

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Мартинелли
Ветераны Зенита как тренеры проявили себя совсем нулевыми
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vzi
Начинал сезон неплохо. Но увяз в ничьих. А потом и вовсе скатился вниз по таблице.
+2
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Тиджани Бабангида
Амбиции и возможности нового владельца гораздо выше крайне скромных результатов Зырянова
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Крэнг
Там же Зырянов был у них царь и бог, новороссийцы орали, что он всех порвет в первой лиге? Что случилось?
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Любовь Мелехова
Ответ Крэнг
Там же Зырянов был у них царь и бог, новороссийцы орали, что он всех порвет в первой лиге? Что случилось?
У них база в Абрау-Дюрсо, а там винзавод рядом.
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Артем Гладских
уже объявили , Гаранин будет главным тренером.
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