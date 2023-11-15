Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца». Команда идет 15-й в Первой лиге

«Черноморец» объявил об уходе главного тренера Константина Зырянова.

Новороссийский клуб сообщил, что стороны приняли совместное решение о расторжении контракта с тренером и его штабом.

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере.

О назначении нового главного тренера «Черноморца» будет объявлено в ближайшее время. Уверен, что команда решит поставленные на этот сезон задачи. Они не менялись, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

Ждем болельщиков на двух последних в 2023-м году домашних матчах. Нашей команде нужна ваша поддержка!» – сказал президент «Черноморца» Андрей Кравченко.

Напомим, сейчас команда из занимает 15-е место в Мелбет .

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