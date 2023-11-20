Влахович о выходе Сербии на Евро: «Как сказал Тадич, мы должны сделать это привычкой»

Душан Влахович высказался о выходе сборной Сербии на Евро-2024.

«У нас классная команда. Самое главное, что мы пробились на чемпионат Европы. Как сказал капитан , мы должны сделать это привычкой. У нас высокий класс, хорошая команда.

Мы должны не просто принимать участие. Мы должны регулярно ездить на крупные турниры как команда, в которой другие сборные видят крепкого, классного соперника», – сказал нападающий сборной .

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