Влахович о выходе Сербии на Евро: «Как сказал Тадич, мы должны сделать это привычкой»

Теги Сборная Сербии по футболу Душан Тадич Душан Влахович Евро-2024 Футбол

Душан Влахович высказался о выходе сборной Сербии на Евро-2024.

«У нас классная команда. Самое главное, что мы пробились на чемпионат Европы. Как сказал капитан Тадич, мы должны сделать это привычкой. У нас высокий класс, хорошая команда.

Мы должны не просто принимать участие. Мы должны регулярно ездить на крупные турниры как команда, в которой другие сборные видят крепкого, классного соперника», – сказал нападающий сборной Сербии.

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1 комментарий

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Eziiko
У Сербии очень крепкая команда собралась,имена хорошие,если группа нормальная будет в плей офф должны выходить
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