Стойкович о выходе Сербии на Евро: «Это большой день для сербского футбола. Игроки продемонстрировали менталитет победителей»

Драган Стойкович оценил выход сборной Сербии на Евро-2024.

Главный тренер сербов высказался после отборочного матча с Болгарией (2:2).

«Такие матчи накладывают большое давление. Я знал, что это будет непросто, что за матчем будет интересно наблюдать. Игроки продемонстрировали менталитет победителей. Они не сдавались и верили в себя.

Это большой день для сербского футбола. Сербия наконец-то на чемпионате Европы! Поздравляю ребят, которые боролись до конца и верили. Мы рады и очень довольны», – сказал .

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