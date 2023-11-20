Стойкович о выходе Сербии на Евро: «Это большой день для сербского футбола. Игроки продемонстрировали менталитет победителей»

Теги Владимир Стойкович Сборная Сербии по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Драган Стойкович оценил выход сборной Сербии на Евро-2024.

Главный тренер сербов высказался после отборочного матча с Болгарией (2:2).

«Такие матчи накладывают большое давление. Я знал, что это будет непросто, что за матчем будет интересно наблюдать. Игроки продемонстрировали менталитет победителей. Они не сдавались и верили в себя.

Это большой день для сербского футбола. Сербия наконец-то на чемпионате Европы! Поздравляю ребят, которые боролись до конца и верили. Мы рады и очень довольны», – сказал Стойкович.

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2 комментария

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Рад за сербов, искренние поздравления.
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