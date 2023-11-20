Мартинес о Португалии: «В следующем году люди должны увидеть целеустремленную команду, которая хочет стать лучше»

Роберто Мартинес поделился ожиданиями от игры сборной Португалии на Евро-2024.

«В следующем году люди должны увидеть целеустремленную команду, которая хочет стать лучше. У наших игроков невероятно высокий класс, и в команде высокая конкуренция.

В больших турнирах против лучших игроков мира все может сводиться к мелочам. Результаты не всегда зависят от нас. Но мы можем контролировать игру, и в последних десяти матчах мы видели, что игра была на самом высоком уровне», – сказал главный тренер сборной .

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