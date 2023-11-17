Португалия при Мартинесе выиграла все 9 матчей с общим счетом 34:2. Роналду забил 10 голов
Португалия продлила победную серию под руководством Роберто Мартинеса.
Сегодня пиренейская команда обыграла Лихтенштейн (2:0) в квалификации Евро-2024.
С начала 2023 года португальцы одержали 9 побед с общим счетом 34:2 и выиграли все матчи под руководством Мартинеса. Криштиану Роналду забил 10 голов.
В октябре Португалия досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
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