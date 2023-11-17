Португалия при Мартинесе выиграла все 9 матчей с общим счетом 34:2. Роналду забил 10 голов

Португалия продлила победную серию под руководством Роберто Мартинеса.

Сегодня пиренейская команда обыграла (2:0) в квалификации Евро-2024.

С начала 2023 года португальцы одержали 9 побед с общим счетом 34:2 и выиграли все матчи под руководством . забил 10 голов.

В октябре досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

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