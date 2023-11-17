Португалия при Мартинесе выиграла все 9 матчей с общим счетом 34:2. Роналду забил 10 голов

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Португалия продлила победную серию под руководством Роберто Мартинеса.

Сегодня пиренейская команда обыграла Лихтенштейн (2:0) в квалификации Евро-2024.

С начала 2023 года португальцы одержали 9 побед с общим счетом 34:2 и выиграли все матчи под руководством Мартинеса. Криштиану Роналду забил 10 голов.

В октябре Португалия досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

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42 комментария

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Владимир Владимирович
Я бы посмотрел два три матча без Рона… не сильно верится что молодёжь прямо начнет творить нечто невероятное. Пусть радуются что Криштиану ещё с ними
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Роман
Ждем отличного выступления на Евро. С таким составом под силу золото взять.
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Владимир Владимирович
Ну что ? Кто там кудахтал что Рон пятое колесо в команде….
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Веселый денек
Ответ GuruFutbola
Грозным уборщикам в маке из люксембурга, лихтенштейна и боснии не удалось остановить топ-1 пенальтиста)
топ-1 пенальтист на уровне сборних, для справки, месси, учи матчасть
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Влад Козьминский
Ответ Blaumerc
факты, и ничего более. МЛС разорвёт этот Лихтенштейн, и не заметит.
не знал что появилась страна млс, фанаты Месси и бчк делают новые географические открытия!!!
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Влад Козьминский
ха-ха-ха-ха дети фанаты Месси и бчк тут как тут на ветке Португалии)
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Веселый денек
Ответ Человек1991
Если бы Рамуш играл в основе вместо Роналду, он бы 12-14 положил слабейшим непрофессиональным сборным.
рамуш и играл в основе, лол, но сегодня, как и в большинстве матчей отбора, почему-то потерялся ((
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Leon Petov
Ответ Человек1991
Если бы Рамуш играл в основе вместо Роналду, он бы 12-14 положил слабейшим непрофессиональным сборным.
Сегодня играл 90 минут и не положил) мимо
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Влад Козьминский
Ответ GuruFutbola
Жаль владик из мухосранска думает, что его мнение имеет хоть какую-то ценность где-либо)
ахахаха это мне пишет гуру которого тут опускали все кому не лень) ещё и 5 миллионный город мухосранском называет) гуру, ты конечно очень жало, но от твоей жалости твои комменты смешнее читать🤣🤣🤣
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Веселый денек
Ответ GuruFutbola
Топ -1 пенальтист в истории футбола кто?
месси, вестимо, ето ж его короновали за 5 пенок в 7 матчах
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Влад Козьминский
Ответ GuruFutbola
Ахах, ава топище 👍🏻
вы как два 🐓,хотя почему как, вы и есть два 🐓
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фк кабинет
Ответ GuruFutbola
Грозным уборщикам в маке из люксембурга, лихтенштейна и боснии не удалось остановить топ-1 пенальтиста)
Все уборщики играют в Млс
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Роман
Ответ atomio
5 новостей о роналду за 50 минут. про редактуру спорца и раньше было все ясно, но чтобы так...
Только есть одно но.
Главный редактор фанат Месси и Барселоны
Это в его профиле.
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Влад Козьминский
Ответ Человек1991
Если бы Рамуш играл в основе вместо Роналду, он бы 12-14 положил слабейшим непрофессиональным сборным.
а чего он сегодня то не забил с 67 без Роналду играл) ответь человечишка ты позорный
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Влад Козьминский
Ответ GuruFutbola
Так сильно припекло, что запятые от стыда сбежали?) жаль мне этого не понять) советую тебе залезть в ту же дырку, откуда ты вылез и больше не скулить мне
ути пути мне угрожает сам гуру, страшно страшно🤣🤣🤣, по факту то нечего ответить, ведь опускали тебе тут все кому не лень), ты по чаще народ весели, а то у Риго уже слабовато получается ты всё-таки по больше 🤡
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Веселый денек
Ответ Blaumerc
факты, и ничего более. МЛС разорвёт этот Лихтенштейн, и не заметит.
у Интер Майами в январе намечается матч с Аль-Наср, вот тогда и глянем, чего стоит ваша хваленая лига бургеров
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JENNINGS
Ответ Влад Козьминский
ахахаха это мне пишет гуру которого тут опускали все кому не лень) ещё и 5 миллионный город мухосранском называет) гуру, ты конечно очень жало, но от твоей жалости твои комменты смешнее читать🤣🤣🤣
Красиво указываешь недо его законное место)
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Веселый денек
Ответ GuruFutbola
Забавно, что убрав пенки у обоих, Месси будет впереди по голам сыграв на 200 матчей меньше)
нет, не будет, да и про 200 матчей натуральное вранье
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Dirk13
Ответ GuruFutbola
Забавно, что убрав пенки у обоих, Месси будет впереди по голам сыграв на 200 матчей меньше)
Забавно, что убрав Хави и Иньесту у обоих, Роналду будет впереди по трофеям сыграв на 200 матчей больше.
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Влад Козьминский
Ответ atomio
5 новостей о роналду за 50 минут. про редактуру спорца и раньше было все ясно, но чтобы так...
на таких как ты редакторы спортса и делают трафик, а ну ещё на детях болельщиках бчк
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Alex_nder
Реально могли сегодня 3й пропустить. Выход Один на один, так еще забить надо! :)
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JENNINGS
Король!👑🐐🇵🇹 Ждём успешного выступления в следующих матчах!💪
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Leon Petov
Да уж, а говорят тащит сборную на дно🤡 Хотя забил почти треть голов своей сборной в 38 лет👏
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atomio
5 новостей о роналду за 50 минут. про редактуру спорца и раньше было все ясно, но чтобы так...
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Гамарджоба Генацвале
Мощно прошли отбор
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