Хохлов о низкой посещаемости в РПЛ: «Без болельщиков футбол мертв, любой спортсмен скажет. Пустые трибуны и стадионы – для кого они?»

Теги ЦСКА Локомотив Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия болельщики стадионы Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Хохлов недоволен низкой посещаемостью в Мир РПЛ.

Хохлов принял участие  в «Золотом ретроматче» «Локомотива» и ЦСКА на «РЖД-Арене». Экс-футболист вышел на поле в стартовом составе железнодорожников.

«Отличная атмосфера, не ожидал. На матчи РПЛ меньше ходят, чем сегодня. Великолепно! Пришли, поддержали в такой мороз. Чувствуется поддержка болельщиков.

Без болельщиков футбол мертв. Пустые трибуны и стадионы – для кого они? Любой спортсмен так скажет. Все делается не только для титулов, но и для болельщиков», – сказал Хохлов.

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9 комментариев

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Kirkorofff
Фануйди-убийца футбола!
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Артём Горяев
у нас люди только начали ходить на матчи и стала рости посещаемость, так взяли и ввели этот дурацкий фануйди. При этом все, кто как-то был связан с футболом были против этого. Плюнули на мнение людей и ввели. До сих пор непонятно для чего он
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lezhik
Ответ Артём Горяев
у нас люди только начали ходить на матчи и стала рости посещаемость, так взяли и ввели этот дурацкий фануйди. При этом все, кто как-то был связан с футболом были против этого. Плюнули на мнение людей и ввели. До сих пор непонятно для чего он
Это типичный пример как оно все в России работает. Властям не нужен реальный результат. Нужно вот прямо сейчас поднять некий информационный шум. А что дальше это выльется в тот еще геморрой, так это будет потом.
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Муканов Арманбек
Ждём ответ Терюшкова про патриотов и иноагентов
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lezhik
Что там с фан уйди?
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Kit244098
Очевидное- невероятное. Стоит лишь кому-то из футбольных людей с работы вылететь, так сразу же в голове у них прорезается извилина и они начинают мыслить))
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interested
Пустые трибуны и стадионы – для кого они? //
Для тренеров: чтобы повышали свой уровень мастерства и игроков.
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