Хохлов о низкой посещаемости в РПЛ: «Без болельщиков футбол мертв, любой спортсмен скажет. Пустые трибуны и стадионы – для кого они?»

Дмитрий Хохлов недоволен низкой посещаемостью в Мир РПЛ.

Хохлов принял участие в «Золотом ретроматче» «Локомотива» и ЦСКА на «РЖД-Арене». Экс-футболист вышел на поле в стартовом составе железнодорожников.

«Отличная атмосфера, не ожидал. На матчи меньше ходят, чем сегодня. Великолепно! Пришли, поддержали в такой мороз. Чувствуется поддержка болельщиков.

Без болельщиков футбол мертв. Пустые трибуны и стадионы – для кого они? Любой спортсмен так скажет. Все делается не только для титулов, но и для болельщиков», – сказал .

«Москва без «мяса». Фанаты ЦСКА и «Локомотива» устроили перекличку на ретроматче

«Локомотив» и ЦСКА повторили золотой матч-2002. С победным от Лоськова, даже гол похожий!

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?