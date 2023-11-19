Андерссон покинул пост тренера Швеции. Команда не вышла на Евро-2024 и ЧМ-2022
Янне Андерссон покинул должность главного тренера сборной Швеции.
Его последним матчем в команде стала встреча с Эстонией (2:0) в квалификации Евро-2024.
Шведы не вышли на чемпионат Европы, заняв третье место в группе с Бельгией, Австрией, Азербайджаном и Эстонией. При Андерссоне они также не попали на ЧМ-2022, но перед этим выступали на Евро-2020 и ЧМ-2018.
Шведский специалист тренировал команду своей страны с 2016 года.
Фото: svenskfotboll.se
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Мб везением это будем считать, как и то, что поляки играли дома при этом, а не ездили в Стокгольм?)