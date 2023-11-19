Андерссон покинул пост тренера Швеции. Команда не вышла на Евро-2024 и ЧМ-2022

Теги сборная Эстонии по футболу отставки Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Янне Андерссон Футбол

Янне Андерссон покинул должность главного тренера сборной Швеции.

Его последним матчем в команде стала встреча с Эстонией (2:0) в квалификации Евро-2024.

Шведы не вышли на чемпионат Европы, заняв третье место в группе с Бельгией, Австрией, Азербайджаном и Эстонией. При Андерссоне они также не попали на ЧМ-2022, но перед этим выступали на Евро-2020 и ЧМ-2018.

Шведский специалист тренировал команду своей страны с 2016 года.

Фото: svenskfotboll.se

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7 комментариев

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Peter Parker
«Вам пора это увидеть, мистер Андерсон, увидеть и понять: Вы не можете победить, продолжать борьбу бессмысленно!»
+10
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Иван Новиков
Это карма за отказ играть с русскими.
+7
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Under
Ответ a2wai
Увы, но после двух провалов в отборах смена тренера в Швеции была немного ожидаемым исходом. Хотя в случае с ЧМ-2022 шведам просто сказочно не повезло - они играли против поляков в стыках, а поляки перед этим первую стадию стыков не играли.
так а в чём прям сказочное невезение?
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nautilus
Игра шведов была уже долгое время унылой, как лицо Андерссона.
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a2wai
Ответ Under
так а в чём прям сказочное невезение?
Так поляки свежими играми, стыки были 24 и 29 марта. 24 марта поляки должны были кое с кем играть, просто для справки.

Мб везением это будем считать, как и то, что поляки играли дома при этом, а не ездили в Стокгольм?)
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Иван Новиков
Это карма за отказ играть с русскими.
С Россией отказались играть почти все страны Европы, их когда карма настигнет?
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