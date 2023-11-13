Глушаков о чемпионской гонке: «Пусть «Краснодар» выиграет. Галицкий многое сделал для города и команды. Заслуженное будет чемпионство»

Денис Глушаков хочет, чтобы чемпионом России в этом сезоне стал «Краснодар».

После первого круга «быки» возглавляют таблицу Мир , опережая « » на два очка.

«В этом году есть интрига. Пусть « » выиграет.

Галицкий Сергей Николаевич многое сделал для города и команды. Заслуженное будет чемпионство», — сказал экс-игрок «Спартака».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?