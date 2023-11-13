Глушаков о чемпионской гонке: «Пусть «Краснодар» выиграет. Галицкий многое сделал для города и команды. Заслуженное будет чемпионство»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Глушаков Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Денис Глушаков хочет, чтобы чемпионом России в этом сезоне стал «Краснодар».

После первого круга «быки» возглавляют таблицу Мир РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.

«В этом году есть интрига. Пусть «Краснодар» выиграет.

Галицкий Сергей Николаевич многое сделал для города и команды. Заслуженное будет чемпионство», — сказал экс-игрок «Спартака».

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8 комментариев

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Dmitry_1986
Заслуженным чемпионом будет тот, кто наберёт больше всех очков, остальное влажные фантазии, хотелки и сопли на кулак....
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Данко Лазович
заслуженно, это когда после 30 туров ты на первом месте.
+6
-1
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Zenith forever
Интересная логика у изделия. Пусть Краснодар станет чемпионом, потому что Галицкий много сделал для города.
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Кот болотный
Пральна. Надо для города много сделать - и чемпионство в кармане.
+4
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Сергей Жарковский
Это просто выплеснуть обиды на свой бывший клуб, ничего больше.
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Дмитрий9779
Краснодар в матче с Зенитом заметно подсел в последние полчаса,не факт что Урал победят,слишком сложная логистика у них,а скамейка скудная.Практически одним составом чемпионами не становятся,надо им устояться,но весной поглядим.
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