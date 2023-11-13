Глушаков о чемпионской гонке: «Пусть «Краснодар» выиграет. Галицкий многое сделал для города и команды. Заслуженное будет чемпионство»
Денис Глушаков хочет, чтобы чемпионом России в этом сезоне стал «Краснодар».
После первого круга «быки» возглавляют таблицу Мир РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.
«В этом году есть интрига. Пусть «Краснодар» выиграет.
Галицкий Сергей Николаевич многое сделал для города и команды. Заслуженное будет чемпионство», — сказал экс-игрок «Спартака».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
8 комментариев