Гендиректор «Шахтера»: «Мы обыграли «Барселону» в ЛЧ, и Украина может обыграть Италию. Верим в наших игроков»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона сборная Италии по футболу Лига чемпионов УЕФА Сергей Палкин квалификация Евро-2024 Футбол

Сергей Палкин считает, что у Украины есть шансы обыграть Италию.

«Матч будет тяжелым для Украины. Мы верим в наших игроков, но лучшее для нашей сборной – это показать хороший футбол.

«Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов, так что и Украина может обыграть Италию», – сказал генеральный директор «Шахтера» в интервью La Repubblica.

Украина встретится с Италией в рамках квалификации Евро-2024 20 ноября. Команда Сергея Реброва сможет напрямую выйти на чемпионат Европы только в случае победы.

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8 комментариев

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ss_podonok
удачи🔥
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Ювентиниус
Люблю италию ,но связи с ситуаций на востоке желаю украине победы .
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Гласящий Истину!
Всё правильно сказал. Чуть-чуть удачи в матче и Украина оставит макаронников без Евро. Удачи Украине!
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Lindeman
Ответ Сикарио
Ну Барселону обыграть невелико достижение, Хаве в ЛЧ рекорды переписывает))
Да и Италия не сказать, что прям блещет на поле)
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stason79
а нет - обыграем Израиль и Боснию (лига наций - скриньте).
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Сергей Волошин
Надо выиграть с разницей в 2 мяча!!!???
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