Гендиректор «Шахтера»: «Мы обыграли «Барселону» в ЛЧ, и Украина может обыграть Италию. Верим в наших игроков»
Сергей Палкин считает, что у Украины есть шансы обыграть Италию.
«Матч будет тяжелым для Украины. Мы верим в наших игроков, но лучшее для нашей сборной – это показать хороший футбол.
«Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов, так что и Украина может обыграть Италию», – сказал генеральный директор «Шахтера» в интервью La Repubblica.
Украина встретится с Италией в рамках квалификации Евро-2024 20 ноября. Команда Сергея Реброва сможет напрямую выйти на чемпионат Европы только в случае победы.
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