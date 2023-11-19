Гендиректор «Шахтера»: «Мы обыграли «Барселону» в ЛЧ, и Украина может обыграть Италию. Верим в наших игроков»

Сергей Палкин считает, что у Украины есть шансы обыграть Италию.

«Матч будет тяжелым для . Мы верим в наших игроков, но лучшее для нашей сборной – это показать хороший футбол.

«Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов, так что и Украина может обыграть Италию», – сказал генеральный директор « » в интервью La Repubblica.

Украина встретится с Италией в рамках квалификации Евро-2024 20 ноября. Команда Сергея Реброва сможет напрямую выйти на чемпионат Европы только в случае победы.

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