Зиньковский о том, кем бы усилил «Спартак»: «Беллингем, Роналду и Месси. Будут втроем играть вместо меня и Соболева»

Антон Зиньковский рассказал, какими тремя игроками усилил бы «Спартак» .

– Представь, что ты может усилить «Спартак» тремя любыми футболистами.

– Беллингем. Тяжелый вопрос. Солдатенков? Вы что? Нет-нет. Мы же сказали самые сильные. Хотя он игрок сборной России. На свои позиции не хочется никого брать. Все атакующие – классные футболисты. Еще обижать никого не хочется.

Джуд Беллингем — он везде. Еще центральный защитник нужен. Джикию можно переподписать? Не в моей компетенции. Пускай, будут Роналду и Месси. Отличный выбор. Будут втроем играть вместо меня и Соболева, – заявил хавбек «Спартака» в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

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