Зиньковский о том, кем бы усилил «Спартак»: «Беллингем, Роналду и Месси. Будут втроем играть вместо меня и Соболева»

Теги Спартак Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Антон Зиньковский Александр Соболев Александр Солдатенков Джуд Беллингем Футбол

Антон Зиньковский рассказал, какими тремя игроками усилил бы «Спартак» .

– Представь, что ты может усилить «Спартак» тремя любыми футболистами.

– Беллингем. Тяжелый вопрос. Солдатенков? Вы что? Нет-нет. Мы же сказали самые сильные. Хотя он игрок сборной России. На свои позиции не хочется никого брать. Все атакующие – классные футболисты. Еще обижать никого не хочется.

Джуд Беллингем — он везде. Еще центральный защитник нужен. Джикию можно переподписать? Не в моей компетенции. Пускай, будут Роналду и Месси. Отличный выбор. Будут втроем играть вместо меня и Соболева, – заявил хавбек «Спартака» в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».  

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Антон Бывалов
У Антона дриблинг не хуже Месси
Только Заболотный за ЦСКА играет.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренерские конспекты Бормана
Ответ Гамарджоба Генацвале
Только Заболотный за ЦСКА играет.
🤣 на Заболотного денег не хватит... Он из очень ценных пород дерева
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Филиппов
У него рассуждения, как у человека который о футболе знает поверхностно, ну на слуху щас Беллингем значит его, ну и Месси с Роналду, про них постоянно говорят, значит тоже возьму
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЖУЛИК
Втроем вместо двоих тогда будет 12 человек на поле! Учи математику студент!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ERNST
Посыл понятен. Хочет сказать, что они настолько крутые, что для того чтобы заменить его и Соболева (двух футболистов) нужно трое футболистов (Роналду, Месси и Беллингем).

Дайте им уже сразу по 9 Золотых Мячей.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krauvec Cool
Ответ xQcoW
Даже с Роналду Месси и Беллингемом было бы сложно играть против заряженных судей Газпрома
Спартаку сложно играть, потому что уровнем не дотягивают до Зенита.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krauvec Cool
Один хрен Зеня вас грохнет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Шутка дня! 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Бывалов
У Антона дриблинг не хуже Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Пошутил, а мы поржали.😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ss_podonok
лучше кейна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
красавец! от Беллингема я бы не отказался, а другие двое староваты...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Еще Джонни Синс, Джон Сина и Оптимус Прайм, чего уж там.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антонио Мартынов
То есть двоих Зиньковского и Соболева - Роналду, Месси и Джуд только втроем заменить могут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ ЖУЛИК
Втроем вместо двоих тогда будет 12 человек на поле! Учи математику студент!
Так все по делу, раз у соперников 12ый игрок в лице судьи, то и у них должен быть 12ый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий