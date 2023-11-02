«Есть люди, которые не понимают человеческого, русского языка. Таких нужно душить, брать за горло, разочек носом ткнуть – тогда поймут, может». Тренер «Акрона» Калешин об игроках

Евгений Калешин прокомментировал вылет «Акрона» из Фонбет Кубка России.

В 6-м туре группового этапа Пути регионов «Акрон» на своем поле проиграл «Волгарю» и вылетел из турнира. В предыдущем розыгрыше Кубка тольяттинцы дошли до первого финального раунда Пути регионов, обыграв «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

– Вы пропустили гол в компенсированное время. Это потеря концентрации или усталость?

– Естественно, что неправильное решение. Может быть, причина этого в усталости, но неправильное решение привело к поражению. Я думаю, что по игре мы не заслуживали поражения. Но это , здесь драмы случаются.

– Получили желтую карточку за споры с арбитрами. Что там произошло?

– Будем разбираться. Я запомнил все, что сказал боковой арбитр. Мы постараемся это все представить на КДК и обжаловать эту желтую карточку. Я считаю, что это ненормальные вещи, сейчас просто не хочу об этом говорить. Попридержим до КДК.

– У «Акрона» не будет кубковой весны. Команда сможет полностью сосредоточиться на чемпионате, где идет на первом месте.

– Для нас вылет из Кубка – огромная потеря. Играть один раз в неделю – это для нас очень серьезный удар. Постараемся выправить ситуацию. Посмотрим, что будем делать дальше.

– Что произошло в концовке матча?

– Разберемся. Есть люди, которые очень много говорят про тренеров, не имея на это никаких оснований. Я говорю про игроков. Когда вы станете тренировать и когда вы поймете, какой это труд, тогда поймете, что значит сказать слово про тренера.

К сожалению, такие люди есть. Они не понимают человеческого языка, русского языка. К сожалению, нужно душить таких, вот так брать за горло (показывает жест рукой), разочек носом ткнуть, тогда, может, люди поймут. Но мы разберемся, – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!