«Есть люди, которые не понимают человеческого, русского языка. Таких нужно душить, брать за горло, разочек носом ткнуть – тогда поймут, может». Тренер «Акрона» Калешин об игроках

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Евгений Калешин прокомментировал вылет «Акрона» из Фонбет Кубка России.

В 6-м туре группового этапа Пути регионов «Акрон» на своем поле проиграл «Волгарю» и вылетел из турнира. В предыдущем розыгрыше Кубка тольяттинцы дошли до первого финального раунда Пути регионов, обыграв «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

– Вы пропустили гол в компенсированное время. Это потеря концентрации или усталость?

– Естественно, что неправильное решение. Может быть, причина этого в усталости, но неправильное решение привело к поражению. Я думаю, что по игре мы не заслуживали поражения. Но это Кубок, здесь драмы случаются.

– Получили желтую карточку за споры с арбитрами. Что там произошло?

– Будем разбираться. Я запомнил все, что сказал боковой арбитр. Мы постараемся это все представить на КДК и обжаловать эту желтую карточку. Я считаю, что это ненормальные вещи, сейчас просто не хочу об этом говорить. Попридержим до КДК.

– У «Акрона» не будет кубковой весны. Команда сможет полностью сосредоточиться на чемпионате, где идет на первом месте.

– Для нас вылет из Кубка – огромная потеря. Играть один раз в неделю – это для нас очень серьезный удар. Постараемся выправить ситуацию. Посмотрим, что будем делать дальше.

– Что произошло в концовке матча?

– Разберемся. Есть люди, которые очень много говорят про тренеров, не имея на это никаких оснований. Я говорю про игроков. Когда вы станете тренировать и когда вы поймете, какой это труд, тогда поймете, что значит сказать слово про тренера.

К сожалению, такие люди есть. Они не понимают человеческого языка, русского языка. К сожалению, нужно душить таких, вот так брать за горло (показывает жест рукой), разочек носом ткнуть, тогда, может, люди поймут. Но мы разберемся, – сказал главный тренер «Акрона».

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14 комментариев

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Dark.Babysitter
Кто знает - в Акроне дагестанцы играют или нет?
+14
-1
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Трент Резнор
В Акроне командное построение как в «Цельнометаллической оболочке»
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Kit244098
Это даже не полевой командир. Это полководец. Кутузов? Наполеон? Барклай Де Толли? Ишь как разорался))
+8
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David Rigert
генерал гурулев сказал,что нужно уничтожать.
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АланСмити
Захаживал нередко он к Лукомскому и казался максимально приятным, адекватным и уравновешенным человеком. Прям когнитивный диссонанс словил.
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Игорь Игорев
Блатных саботажников полно в каждом клубе. Не поверю, что Калешин не знал, с кем контракт подписывает.
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Sekor
"Мы их душили, душили..." (с)
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Трент Резнор
Ответ Dark.Babysitter
Кто знает - в Акроне дагестанцы играют или нет?
Центрфорвард
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Dark.Babysitter
Ответ Северный болельщик
Не разжигайте межнациональную ненависть! Дагестанцы такие же Россияне, как и другие.
Не набрасывайте.
Я прекрасно отношусь к дагестанцам.
Среди них есть мои братья.
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Roaltar
Ответ Трент Резнор
В Акроне командное построение как в «Цельнометаллической оболочке»
Уважуха за такие глубокие познания в исскустве, камрад. Для непостигших объясняю:

Стэнли Кубрик, Full metal jacket, 1987.
Сержант Хартмэн.
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Трент Резнор
Ответ Roaltar
Уважуха за такие глубокие познания в исскустве, камрад. Для непостигших объясняю: Стэнли Кубрик, Full metal jacket, 1987. Сержант Хартмэн.
К монологу Калешина фильмы Кубрика вообще отлично подходят. Для концовки «Сияния» тоже подошло бы отлично.
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