Тренер «Акрона» Калешин дал 10% на выход в РПЛ: «Система туда двигает не лучших, а самых нужных. Которые могут все красиво делать, красиво говорить, играть»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Волгарь Акрон Футбол

Евгений Калешин считает, что у «Акрона» почти нет шансов выйти в Мир РПЛ.

Команда идет на 3-м месте в Мелбет Первой лиге после 19 туров. Сегодня она уступила «Волгарю» (0:1).

– Очень мало было футбола сегодня. Соперник не давал играть в футбол. Команда, которая претендует на выход в РПЛ, должна взламывать такого соперника.

– Да, я сказал, что должны взламывать, и мы два эпизода очень хороших разыгрывали.

Но дело в том, что и «Волгарь» может претендовать на выход в РПЛ. По составу они ничем не хуже нас. Вот в чем развитие футбола. Все команды в лиге могут рассчитывать на выход. Абсолютно все 18 команд по составу.

И поэтому очень странно говорить, что мы должны вскрывать эти блоки. Для этого нужны игроки, которые превосходят всех остальных в классе. Не только за счет структуры, а еще и индивидуальных качеств. Но в этой лиге все равны.

Мы ничем не лучше и не хуже «Волгаря». Да, у нас просто более сыгранная команда, мы лучше подготовлены были к чемпионату, но мы не превосходим их в классе. Вот поэтому мы и не смогли реализовать те два сильнейших эпизода. Тяжело играть против команды, которая обороняется так глубоко.

– Как оцените первую часть сезона?

– На четыре с плюсом.

– Есть ли уверенность, что напрямую удастся выйти в РПЛ?

– Уверенности нет.

– Ну а процентов сколько – 80 хотя бы?

– Нет, даже 80% не даю. 10% - что мы выйдем.

– Почему так мало?

– Ну потому что система. Система туда двигает не самых лучших, а самых нужных. Самых таких, которые могут все красиво делать, красиво говорить, играть.

Я не помню, когда в последний раз в любой лиге выше выходила самая лучшая команда. Хорошие выходят. Мы одна из хороших команд, будем биться до конца. Самое главное – сохранить коллектив, чтобы настрой был.

Я ребятам сказал в раздевалке, что не надо вешать нос. В конце все будет сбалансировано. Тот, кто обманывает, получит обман. Тот, кто честный, тот получит по заслугам.

Поэтому спокойно. Завтра потренируемся, потом два дня отдохнем и будем мощно готовиться во Владикавказ, в Грозный.

– После кубкового матча с «Волгарем» была стычка. Не было ли для вас сегодня какой-то принципиальности?

– Нет. Я принес извинения Сергею Александровичу [Павлову] и некоторым ребятам. После таких матчей и стычек все должно оставаться внутри поля.

Они такие же тренеры и игроки, такие же люди. Мы один хлеб едим – нам нечего делить. Тут вопрос в другом ключе. Мы пожали руки, ничего страшного не произошло. Это футбол.

Надеюсь, никто там зла не держит. Если нас не будут прощать, мы не будем прощать, то так все и будет крутиться. В этом нет ничего положительного. Наоборот, футбольное сообщество, те люди, кто действительно хочет работать, что-то с футболом делать, должны быть вместе, понимать друг друга.

А эта шантрапа, она рано или поздно отомрет. Закончат, уйдут, про них никто даже не вспомнит, – сказал главный тренер «Акрона».

Тренер «Акрона» Калешин о России: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти»

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14 комментариев

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леннорыч-абрамович
Потому что лучшие должны оставаться в лучшей лиге мира!
+20
-3
+17
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Жека.
Классика. Все беды и неудачи свои сваливать на страну, политику , систему. Виноваты все, но не я
+22
-5
+17
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Брэд Либил
чел, ты год из года обсираешься в ФНЛ с хорошими клубами. возможно, дело всё-таки в тебе? кому там наверху условный Тамбов или Факел нужны были. может, Волгарь со дна таблицы сначала обыгрывать научишься, бьелса русский
+14
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+12
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Кирилл Голивец
Еще по Балтике он казался тренером с дартаньянским видением футбола, хотя на первых пора это чуть не отправило команду во втордив и в конце его работы балтийцы были примерно там же. Чем-то они схожи с Гогниевым - оба ставят типа прогрессивный футбол, который может не работать в условиях наших полей и игроков с низкой технической базой. В Первой лиге много автобусных команд и проблем с судьями (сегодня спорный гол засчитали в ворота Акрона, кстати), но что-то Федотову не помешало вывести Оренбург из третьей четверти таблицы пердива в РПЛ, где чуть не попали в еврокубки. Где сейчас Федотов - всем известно, а Калешин 5 лет топчется в статусе непризнанного гения.
+7
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Пикачу82
Калешин кем себя возомнил там? В зеркало пусть посмотрит на себя стратег и Капелло недоделанный! Слить дома команде с подвала таблицы это надо умудриться! Как игрок был дубина и тренер такой же!
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Давид Agabekyan
Ответ Кирилл Голивец
Еще по Балтике он казался тренером с дартаньянским видением футбола, хотя на первых пора это чуть не отправило команду во втордив и в конце его работы балтийцы были примерно там же. Чем-то они схожи с Гогниевым - оба ставят типа прогрессивный футбол, который может не работать в условиях наших полей и игроков с низкой технической базой. В Первой лиге много автобусных команд и проблем с судьями (сегодня спорный гол засчитали в ворота Акрона, кстати), но что-то Федотову не помешало вывести Оренбург из третьей четверти таблицы пердива в РПЛ, где чуть не попали в еврокубки. Где сейчас Федотов - всем известно, а Калешин 5 лет топчется в статусе непризнанного гения.
Калешин в Акроне уже сам в классический пердивный футбол скатился
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uchiyamada
ничего не понял, но очень интересно.
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And-Rover
Посмотреть бы на Акрон Калешина чья команда имела бы ещё больший бюджет и стадион уровня Премьер-Лиги. Может тогда скажет хоть раз, что бывают ошибки у самого себя.
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Михаил
Байден совсем уху ел, топит команду
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Forte Live
Стал ближе к Матч-тв. Хотя, с такими фразами не возьмут.
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БУРЧАЛКИН
Гранаты у него не той системы(с)
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Байкалыч
Посмотрел обзор скандального матча.
Волгарь создал хороший момент и на мой взгляд всё-таки забил гол. Посмотрите стоп-кадры, мяч всё-таки за линией, ну максимум 1-2 см по воздуху касается линии. Но основания засчитать точно есть, говорить что это лично Путин не даёт Калешину набирать очки - нереальный бред.
И вообще что-то он стал часто ныть. Причем спихивает свои проблемы на всё подряд. Более того, Акрон практически 30 минут играл в большинстве и ничего не создал. Кто в этом виноват? Волгарь недавно очень уверенно хлопнул Торпедо на выезде 0-3. Сейчас поставили на место Калешина.

Не в первый раз замечаю, как дружба с упоротыми либехарами, хождения на их тусовки приводят вот к таким последствиям. Калешин давно уже не развивается, а больше чешет языком про Бьелсу Гвардиолу и тд, но за этим вообще ничего не стоит. У него бей-беги футбол и биться-бороться. Результат в Кубке, когда они далеко прошли, - игра в автобус и контратаки. Но для порошиных и лукомских - он герой, тк ненавидит Россию. Ну ок. Поедет на свалку истории. А мог бы закрыть свой рот и работать.
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Фёдор Кузнецов
Кому например из верхушки нужна Тюмень в РПЛ?
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