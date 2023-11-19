РФС не позвал Дуду и Карвальо на ретроматч «Локо» и ЦСКА, потому что билеты на каждого стоили по 2 млн рублей

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Игнашевич Дуду Сеаренсе Ян Дюрица Иржи Ярошик Ману Фернандес РФС Вадим Евсеев Чиди Одиа Даниэл Карвальо Ведран Чорлука Кирилл Терешин деньги Футбол

В РФС рассказали, почему Дуду и Даниэла Карвальо не пригласили на ретроматч.

Напомним, ретроматч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября.

– А кто-то из футболистов отказался приехать на ретроматч?

– Были такие. Мы хотели полностью воспроизвести составы команд 2002 года, за исключением тех, кто уже ушел от нас – это Лекхето, Беркетов… Мы звали Джеймса Обиору, но он не смог приехать, прислал свои извинения.

Гена Нижегородов живет в другой стране. У Вадима Евсеева матч с «Кубанью», у Игнашевича – тренировочные планы, Максим Бузникин только сделал операцию.

После этого мы решили чуть выйти за пределы 2002 года. Разговаривали с Яном Дюрицей, Ведраном Чорлукой, Чиди Одиа, Иржи Ярошиком, Ману Фернандесом. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история – они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной.

– Насколько дорогой?

– Билеты для них туда и обратно стоили по 2 млн рублей на каждого, а путь бы составил более 1,5 суток. Так что мы поблагодарили футболистов, но решили отказаться от их приезда, посчитав это перебором, – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

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17 комментариев

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Vićtor Diaź
Классика
Уже проходили на ретро-матчах Зенита и сборной
Заявляли, что приедут все вплоть до Хиддинка, Домингеса, Ломбертса, Данни ит.п.
А по факту из легионеров был только Вьештица
+13
0
+13
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Милдронат Бромантанов
Само собой, эти миллионы мы лучше в своих карманах освоим, - добавил чиновник.
+9
-2
+7
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RAMIK
Либо делать нормально, либо ничего не делать.
+6
-1
+5
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FilinMD
Ответ Гамарджоба Генацвале
Руки Базуки в РФС теперь работает?
Видимо теперь на бюджетной игле
+4
0
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Иван Егурнов
2 миллиона?... вот это цены
+3
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Георгий Михеев
А пивовар Иван Таранов за каней сыграет или нет -)?
+3
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Dinamik1
А Вася.Березуцкий дал согласие?
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kokakoka
Ответ naxerger
Главных звёзд ЦСКА не будет... Кто там в составе то..? Смотреть стоит вообще?
Будет Тлисов (6 матчей за ЦСКА).
Будет Габулов (10 матчей за ЦСКА).
Легенды на месте
+2
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Peter Parker
Проверил я Авиасейлс.
На эти выходные уже не стал смотреть. Посмотрел на следующее воскресенье, обратный через неделю. Маршрут Сан-Паулу - Москва. Туда-обартно 1 классом 1,7 миллиона. 30 часов в пути из них 10 часов ожидание пересадки.
Экономом вообще от 135 тысяч за 4 пересадки и 38 часов пути. Можно и за 402 тысячи 1 пересадка в Стамбуле и 20 часов пути. В целом, вполне себе приемлимые условия путешествия.

Так что при хотя бы небольшом желании вполне можно приехать, чтобы хорошо провести время в отличном городе и обществе старых знакомых.
+1
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naxerger
Главных звёзд ЦСКА не будет... Кто там в составе то..? Смотреть стоит вообще?
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Pertinax Gandi
Соберётся, интересно, столько же зрителей, сколько на Динамо - Двадротс?
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Заборостроитель
Буки денег не дали?
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Илнур Кара
Ответ kokakoka
Будет Тлисов (6 матчей за ЦСКА). Будет Габулов (10 матчей за ЦСКА). Легенды на месте
а Салугин , Самодин , Таранов?
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kokakoka
Ответ Илнур Кара
а Салугин , Самодин , Таранов?
Этих нет)
Предварительно было так: Варламов, Корнаухов, А.Березуцкий, Минько, Кусов, Алдонин, Ролан Гусев, Тлисов, Лайзанс, Денис Попов, Красич, Кириченко, Тлисов, Габулов, Рахимич, Нигматуллин.
По итогу наверняка кто-то отсеялся
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