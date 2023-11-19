РФС не позвал Дуду и Карвальо на ретроматч «Локо» и ЦСКА, потому что билеты на каждого стоили по 2 млн рублей
В РФС рассказали, почему Дуду и Даниэла Карвальо не пригласили на ретроматч.
Напомним, ретроматч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября.
– А кто-то из футболистов отказался приехать на ретроматч?
– Были такие. Мы хотели полностью воспроизвести составы команд 2002 года, за исключением тех, кто уже ушел от нас – это Лекхето, Беркетов… Мы звали Джеймса Обиору, но он не смог приехать, прислал свои извинения.
Гена Нижегородов живет в другой стране. У Вадима Евсеева матч с «Кубанью», у Игнашевича – тренировочные планы, Максим Бузникин только сделал операцию.
После этого мы решили чуть выйти за пределы 2002 года. Разговаривали с Яном Дюрицей, Ведраном Чорлукой, Чиди Одиа, Иржи Ярошиком, Ману Фернандесом. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история – они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной.
– Насколько дорогой?
– Билеты для них туда и обратно стоили по 2 млн рублей на каждого, а путь бы составил более 1,5 суток. Так что мы поблагодарили футболистов, но решили отказаться от их приезда, посчитав это перебором, – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
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Уже проходили на ретро-матчах Зенита и сборной
Заявляли, что приедут все вплоть до Хиддинка, Домингеса, Ломбертса, Данни ит.п.
А по факту из легионеров был только Вьештица
Будет Габулов (10 матчей за ЦСКА).
Легенды на месте
На эти выходные уже не стал смотреть. Посмотрел на следующее воскресенье, обратный через неделю. Маршрут Сан-Паулу - Москва. Туда-обартно 1 классом 1,7 миллиона. 30 часов в пути из них 10 часов ожидание пересадки.
Экономом вообще от 135 тысяч за 4 пересадки и 38 часов пути. Можно и за 402 тысячи 1 пересадка в Стамбуле и 20 часов пути. В целом, вполне себе приемлимые условия путешествия.
Так что при хотя бы небольшом желании вполне можно приехать, чтобы хорошо провести время в отличном городе и обществе старых знакомых.
Предварительно было так: Варламов, Корнаухов, А.Березуцкий, Минько, Кусов, Алдонин, Ролан Гусев, Тлисов, Лайзанс, Денис Попов, Красич, Кириченко, Тлисов, Габулов, Рахимич, Нигматуллин.
По итогу наверняка кто-то отсеялся