Экс-защитник сборной США Лалас поддержал идею Венгера об изменении правила офсайда: «Это создаст преимущество для атаки, мне нравится»
Экс-защитник сборной США Алекси Лалас поддержал возможное изменение правила офсайда.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас работающий в комиссии IFAB, которая занимается изменением правил, предлагает изменить правило офсайда так, чтобы он фиксировался только в случае, если весь корпус атакующего игрока находится впереди последнего защищающегося футболиста.
«Да, это просто передвинет линию, о которой все будут спорить. Но это создает новое и явное преимущество для атакующего игрока, и мне это нравится. Это вынудит защитников приспосабливаться, чтобы действительно качественно обороняться и меньше полагаться на офсайдную ловушку», – написал Лалас.
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Венгер на старости лет от безделья решил испортить жизнь всем тренерам и спортсменам. Шёл бы лучше внуков нянчить, чем этими извращениями заниматься.
или забыли?
не важно как фиксируется офсайд, важно кто...
сделайте программу, как в теннисе показывайте картинку, ин или аут...а нажимать кнопочку ин-аут будет дедушка с газетой незаметно...как в аттракционе фонтан камни.
и никто на программу катить не будет, она же будет учитывать искривление пространства в телекамере.
а имя дедушки держать в секрете.