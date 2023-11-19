Экс-защитник сборной США Лалас поддержал идею Венгера об изменении правила офсайда: «Это создаст преимущество для атаки, мне нравится»

Экс-защитник сборной США Алекси Лалас поддержал возможное изменение правила офсайда.

Бывший главный тренер «Арсенала» , сейчас работающий в комиссии , которая занимается изменением правил, предлагает изменить правило офсайда так, чтобы он фиксировался только в случае, если весь корпус атакующего игрока находится впереди последнего защищающегося футболиста.

«Да, это просто передвинет линию, о которой все будут спорить. Но это создает новое и явное преимущество для атакующего игрока, и мне это нравится. Это вынудит защитников приспосабливаться, чтобы действительно качественно обороняться и меньше полагаться на офсайдную ловушку», – написал .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?