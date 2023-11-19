Экс-защитник сборной США Лалас поддержал идею Венгера об изменении правила офсайда: «Это создаст преимущество для атаки, мне нравится»

Теги Арсен Венгер сборная США по футболу премьер-лига Англия Алекси Лалас правила IFAB Футбол

Экс-защитник сборной США Алекси Лалас поддержал возможное изменение правила офсайда.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас работающий в комиссии IFAB, которая занимается изменением правил, предлагает изменить правило офсайда так, чтобы он фиксировался только в случае, если весь корпус атакующего игрока находится впереди последнего защищающегося футболиста.

«Да, это просто передвинет линию, о которой все будут спорить. Но это создает новое и явное преимущество для атакующего игрока, и мне это нравится. Это вынудит защитников приспосабливаться, чтобы действительно качественно обороняться и меньше полагаться на офсайдную ловушку», – написал Лалас.

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13 комментариев

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Семих Шентюрк это я
Ведь командам придётся глубже обороняться. А это точно не приведёт к более атакующей игре.
+14
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XavIniesta2008-2015
Нет, это не преимущество для атаки. Просто многие команды будут играть более пассивно и ниже обороняться
+7
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+7
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riverman1980
Ответ Кино Музыка
Да отмените уже его.
Если отменить офсайды игра превратится в забросы от штрафной до штрафной в которой будут прыгать двухметровые негры.
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Фан Рубина
Ответ riverman1980
Если отменить офсайды игра превратится в забросы от штрафной до штрафной в которой будут прыгать двухметровые негры.
Будто бы это плохо.
+2
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Theodor Herzl
Было бы интересно. Вернется позиция либеро, и такие защитники смогут реально претендовать на Золотой мяч, потому что их игра будет меньше зависеть от искусственного офсайда, а больше от умения читать игру, чисто и грамотно делать подкаты, да и просто быть очень резкими и сильными атлетами
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Владимир Владимир
Да уж, дебилизм на дебилизме. Вы коррупцию искорените, а не правила меняйте. Разгрузите футболистов, которые за сезон максимум 10 топ игр проводят, а остальное всякий шлак и мучения.

Венгер на старости лет от безделья решил испортить жизнь всем тренерам и спортсменам. Шёл бы лучше внуков нянчить, чем этими извращениями заниматься.
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Pertinax Gandi
Если такое правило примут, футбол опять изменится. Возможно команды начнут возвращаться к схемам с либеро - свободным центральным защитником. Также возможно вернутся к персональной опеке тех форвардов, которые привыкли пастись на грани офсайда.
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Семён Жуйло
Хватит уже насиловать футбол. Подождите лет 100.
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AIBOLIT66
уже было такое правило, на одной линии не офсайд, тогда тоже надо было целиком залезть, но что-то не прижилось
или забыли?
не важно как фиксируется офсайд, важно кто...
сделайте программу, как в теннисе показывайте картинку, ин или аут...а нажимать кнопочку ин-аут будет дедушка с газетой незаметно...как в аттракционе фонтан камни.
и никто на программу катить не будет, она же будет учитывать искривление пространства в телекамере.
а имя дедушки держать в секрете.
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