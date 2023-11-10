Нательные камеры впервые используют в АПЛ на разминке перед матчем «Вулвс» – «Тоттенхэм». В играх это запрещено правилами IFAB

Теги Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия телевидение болельщики Тоттенхэм Вулверхэмптон правила IFAB Футбол

У футболистов АПЛ появятся нательные камеры.

Впервые нововведение будет опробовано перед матчем 12-го тура Премьер-лиги «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм». Игроки обеих команд в субботу проведут разминку с нательными камерами.

Летом игроки «Астон Виллы» и «Ньюкасла» опробовали нательные телекамеры во время матча турне по США, но их использование перед игрой «Вулвс» и «Тоттенхэма» – первый случай на стадионе перед матчем АПЛ.

В TNT Sports полагают, что такая практика позволит болельщикам по-новому взглянуть на предматчевую разминку футболистов, так как кадры мгновенно загружаются с нательной камеры игрока для использования в трансляции.

Израильский стартап MindFly, создающий нательные камеры, разработал специальную стабилизирующую изображение широкоугольную камеру с искусственным интеллектом, которая крепится к сверхлегкому жилету GPS, а в футболке, надеваемой сверху, на уровне груди прорезается отверстие для обзора. Игроки сказали, что это приспособление не мешает на поле.

При этом использование подобных камер в официальных матчах запрещено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующим правила игры в футбол.

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2 комментария

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JuVero
в грудь засадит кто-нибудь в матче, посмотрим тогда, как она не мешает))
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Born is the King
Удивительно,что новость выше не опубликовал Новиков
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