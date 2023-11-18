Уоррен Заир-Эмери стал вторым в списке самых молодых авторов гола за Францию.

Полузащитник, представляющий «ПСЖ», отличился на 16-й минуте дебютной игры в составе национальной сборной – против Гибралтара в квалификации Евро-2024.

Сегодня хавбеку 17 лет и 255 дней. Лишь Морис Гастиже забивал за Францию в более юном возрасте – в 17 лет и 156 дней в ворота Швейцарии в 1914 году.

Заир-Эмери получил травму и был заменен на 20-й минуте.

Подробно со статистикой Заира-Эмери можно ознакомиться здесь.

17-летний Заир-Эмери – самый юный дебютант сборной Франции с 1914 года. Хавбек «ПСЖ» вышел в старте на матч с Гибралтаром

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