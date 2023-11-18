17-летний Заир-Эмери забил в дебютном матче за Францию – лишь Гастиже в 1914-м делал это в более юном возрасте. Хавбека «ПСЖ» заменили из-за травмы в 1-м тайме

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рекорды квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Уоррен Заир-Эмери Футбол

Уоррен Заир-Эмери стал вторым в списке самых молодых авторов гола за Францию.

Полузащитник, представляющий «ПСЖ», отличился на 16-й минуте дебютной игры в составе национальной сборной – против Гибралтара в квалификации Евро-2024.

Сегодня хавбеку 17 лет и 255 дней. Лишь Морис Гастиже забивал за Францию в более юном возрасте – в 17 лет и 156 дней в ворота Швейцарии в 1914 году.

Заир-Эмери получил травму и был заменен на 20-й минуте.

Подробно со статистикой Заира-Эмери можно ознакомиться здесь.

17-летний Заир-Эмери – самый юный дебютант сборной Франции с 1914 года. Хавбек «ПСЖ» вышел в старте на матч с Гибралтаром

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23 комментария

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Пинающий Достоинства
Не помню кто такой Гостюже
+24
0
+24
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Lindeman
Рад за этого парня. Отличный сезон проводит
+10
-1
+9
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deadjoker
Вот этот как раз по игре достоин попасть в тройку голден боя.
+9
-3
+6
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OldRedWhite
Ответ Евгений Громов 33
Он воспитанник ?
Да и Парижанин .
Из пригорода Монтрёй - это теперь такая столица Мали в Париже и там родилось несколько хороших футболистов .
Например , Оливье Докур .
+5
-1
+4
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Евгений Громов 33
Ответ OldRedWhite
Да и Парижанин . Из пригорода Монтрёй - это теперь такая столица Мали в Париже и там родилось несколько хороших футболистов . Например , Оливье Докур .
Благодарю , жаль что закончились плюсы. Этот аккаунт слабенький самый)
+3
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+2
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Георгий Михеев
Забил и потом после зверского подката канец карьеры -)))
+2
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Дмитрий Бервинов
Рекорд для галочки, зато травму получил от гибралтарских любителей. Против таких карликов поаккуратнее бы выступать, реально от злости из-за слабости могут и сломать кого-то
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Евгений Громов 33
Ответ QWertY
Да
Крут , для своих лет очень крут.
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n9mn977m27
Друзья мои, да это же новый Зидан растёт. Так держать, Уоррен!
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Ruscello
Welcome in Europe Zaire!
(суперталантливый парень)
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Евгений Громов 33
Ответ QWertY
Энрике прокачал парня
Он воспитанник ?
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gPk
Ответ Евгений Громов 33
Он воспитанник ?
Да
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OldRedWhite
Ответ Евгений Громов 33
Благодарю , жаль что закончились плюсы. Этот аккаунт слабенький самый)
А у меня - нет ))
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Кенигсбергер
Ответ оле - топ юрген - клоп
1914 год - Морис Гастюже 2023 год - Заир-Эмери Всё, что нужно знать о вымирании Франции
1912 год (сборная Рос.империи на Олимпиаде) - Бутусов, Смирнов, Римша, Борейша
2023 год - Джикия, Кузяев, Захарян, Карпукас
Всё, что нужно знать о вымирании России
+3
-3
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Enferm0
Ответ Кенигсбергер
1912 год (сборная Рос.империи на Олимпиаде) - Бутусов, Смирнов, Римша, Борейша 2023 год - Джикия, Кузяев, Захарян, Карпукас Всё, что нужно знать о вымирании России
Сам понял что с чем сравнил?
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