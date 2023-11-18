17-летний Заир-Эмери – самый юный дебютант сборной Франции с 1914 года. Хавбек «ПСЖ» вышел в старте на матч с Гибралтаром

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Гибралтара по футболу Уоррен Заир-Эмери Футбол

Уоррен Заир-Эмери стал третьим в списке самых молодых дебютантов сборной Франции.

Полузащитник, представляющий «ПСЖ», сразу попал в стартовый состав национальной сборной. Он принимает участие в матче с Гибралтаром в квалификации Евро-2024.

Сегодня хавбеку 17 лет и 255 дней. В более юном возрасте за Францию играли только Феликс Виаль (17 лет и 76 дней, 1911 год) и Морис Гастиже (17 лет и 128 дней, 1914 год).

В текущем сезоне Заир-Эмери забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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igls54
Предки Заира-Эмери в 1914 году и представить не могли, что их потомок будет выступать за сборную Франции
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Владимир Владимирович
Странно что столько времени не было такого юного игрока в старте французов, Франция всегда славилась талантами, тот же Анри Мбаппе да и другие рано себе заявили, а им не хотели доверять
+1
0
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Никита Самарин
Парень реальный талант, в перспективы жду от него многого.
0
0
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