17-летний Заир-Эмери – самый юный дебютант сборной Франции с 1914 года. Хавбек «ПСЖ» вышел в старте на матч с Гибралтаром

Уоррен Заир-Эмери стал третьим в списке самых молодых дебютантов сборной Франции.

Полузащитник, представляющий « », сразу попал в стартовый состав национальной сборной. Он принимает участие в матче с Гибралтаром в квалификации Евро-2024.

Сегодня хавбеку 17 лет и 255 дней. В более юном возрасте за Францию играли только Феликс Виаль (17 лет и 76 дней, 1911 год) и Морис Гастиже (17 лет и 128 дней, 1914 год).

В текущем сезоне Заир-Эмери забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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