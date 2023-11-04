Заир-Эмери набрал 6 (4+2) очков в Лиге 1 до 18-летия. Это рекорд для хавбеков в XXI веке

Уоррен Заир-Эмери забил 4 гола и отдал 2 голевых паса в Лиге 1 до 18-летия.

Сегодня полузащитник « » отметился забитым мячом на 58-й минуте матча с « » в 11-м туре.

стал первым полузащитником в XXI веке, совершившим 6 результативных действий в чемпионате Франции до того, как ему исполнилось 18 лет.

Подробно со статистикой воспитанника парижан можно ознакомиться здесь.

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