Армения не вышла из группы в отборе на Евро. Команде Петракова уже не подняться выше 3-го места

Теги сборная Турции по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Латвии по футболу сборная Армении по футболу сборная Уэльса по футболу квалификация Евро-2024 Александр Петраков Евро-2024 Футбол

Сборная Армении потеряла шансы выйти на Евро-2024 из отборочной группы.

Команда Александра Петракова сегодня сыграла вничью с Уэльсом (1:1) и после победы Хорватии над Латвией (2:0) лишилась теоретической возможности подняться на одну из первых двух строчек в группе D.

Лидирует в таблице Турция (16 очков), хорваты идут вторыми (13), валлийцы – третьими (11), армяне – четвертыми (8).

В заключительном туре группового этапа Армения встретится с Хорватией, Уэльс – с Турцией. Латвия уже провела все 8 матчей.

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6 комментариев

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misha___97
Армения в своем репертуаре. Выиграть в Кардиффе у Уэльса и влететь без шансов Латвии. Почти каждый отбор дают какую-то надежду, а потом сами себя и закапывают
+11
0
+11
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Антон Фалафель
Уэльс реально отскочил сегодня.
+6
0
+6
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Фанат Сан-Марино
Если бы не этот факап с Латвией, то шансы оставались
+7
-2
+5
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Nareco
Команда очень молодая, без опыта, еще успеет.
+1
0
+1
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Гол в девятину
Все как обычно: хороший старт и полный провал в конце цикла.
+1
0
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