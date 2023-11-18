Сборная Армении потеряла шансы выйти на Евро-2024 из отборочной группы.

Команда Александра Петракова сегодня сыграла вничью с (1:1) и после победы над Латвией (2:0) лишилась теоретической возможности подняться на одну из первых двух строчек в группе D.

Лидирует в таблице (16 очков), хорваты идут вторыми (13), валлийцы – третьими (11), армяне – четвертыми (8).

В заключительном туре группового этапа встретится с Хорватией, Уэльс – с Турцией. Латвия уже провела все 8 матчей.

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