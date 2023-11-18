Байрамян о сборной Армении: «Если тренер меня не вызывает – его решение, но это не значит, что я не хочу играть за команду»

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы сборная Армении по футболу Хорен Байрамян Александр Петраков Футбол

Хорен Байрамян отреагировал на решение тренера сборной Армении не вызывать его.

Александр Петраков объяснил, почему не приглашает хавбека «Ростова» в сборную: «На первом сборе сказал, что у него дискомфорт, а через 3 дня сыграл 90 минут в «Ростове». На следующем опять травма, требовал срочно билет. Я сказал: «Удачи тебе в жизни».

«Сегодняшнее высказывание главного тренера сборной Армении о моих травмах во время сборов национальной команды выглядит так, будто я не хочу играть за нее.

Когда я приехал на первый сбор под его руководством, было две игры: против Турции в отборе (Евро-2024) и товарищеская с Кипром. В официальном матче сыграл около 20 минут и почувствовал дискомфорт, о чем сразу сообщил тренерскому штабу.

Далее была товарищеская игра. В такой ситуации нет смысла рисковать, учитывая неофициальный статус встречи. Приехав в Ростов спустя несколько дней, доктора сделали вывод, что играть в чемпионате уже можно.

Если бы матч с Кипром был официальным, то я играл бы «на уколах» – это подтвердят все ребята, кто меня знает. Но в любом случае я остался на эту игру, был в заявке.

Что касается следующего сбора, то я действительно в июне получил травму. Врачи сделали УЗИ и сказали, что играть нельзя неделю. Также в интервью тренер сказал, что я отказаться ехать в 9 утра на МРТ, а также срочно просил взять билет в Ростов – это, мягко говоря, неправда.

Тогда я попросил докторов сборной сообщить о травме тренеру, только после чего поехал домой. На ужине я спустился к команде, сразу увидел тренера. Он подошел, пожал руку, сказал: «Так бывает, восстанавливайся, лечись, удачи тебе», – вот его слова, как сегодня помню.

В моем сердце живут две команды: «Ростов» и сборная Армении. Все, кто меня знает, могут сказать какое место в моей жизни занимают матчи в футболке национальной команды, с каким удовольствием я езжу в ее расположение.

Если тренер меня не вызывает – его решение, нет смысла спорить. Но это не значит, что я не хочу играть за сборную.

Я всей душой и всем сердцем с ребятами, которым предстоят два матча в эту паузу. Желаю им победы, показать себя с лучшей стороны и порадовать болельщиков», – сказал Байрамян.

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1 комментарий

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Михо
В общем при Петракове играть не будет. Жаль, явно не худший футболист в сборной Армении, что же, больше сил останется на Ростков
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