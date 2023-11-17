Тренер Армении о Байрамяне: «На первом сборе сказал, что у него дискомфорт, а через 3 дня сыграл 90 минут в «Ростове». На следующем опять травма, требовал срочно билет. Я сказал: «Удачи тебе в жизни»

Главный тренер сборной Армении объяснил, почему не приглашает Хорена Байрамяна.

« я вызывал с самого начала, он приехал, у него был дискомфорт. Он сказал: я не могу играть, у меня дискомфорт большой. И он уехал. Через три дня он играл в « » 90 минут.

[На] следующий сбор он приехал в июне, опять получил травму, надо было утром посмотреть его МРТ, которое было назначено на 9 утра. Он сказал: «Я даже не хочу смотреть, я хочу уехать, возьмите срочно билет». Я сказал: «Удачи тебе в жизни», – заявил .

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