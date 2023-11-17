Тренер Армении о Байрамяне: «На первом сборе сказал, что у него дискомфорт, а через 3 дня сыграл 90 минут в «Ростове». На следующем опять травма, требовал срочно билет. Я сказал: «Удачи тебе в жизни»

Теги Ростов премьер-лига Россия сборная Армении по футболу Хорен Байрамян Александр Петраков Футбол

Главный тренер сборной Армении объяснил, почему не приглашает Хорена Байрамяна.

«Байрамяна я вызывал с самого начала, он приехал, у него был дискомфорт. Он сказал: я не могу играть, у меня дискомфорт большой. И он уехал. Через три дня он играл в «Ростове» 90 минут.

[На] следующий сбор он приехал в июне, опять получил травму, надо было утром посмотреть его МРТ, которое было назначено на 9 утра. Он сказал: «Я даже не хочу смотреть, я хочу уехать, возьмите срочно билет». Я сказал: «Удачи тебе в жизни», – заявил Александр Петраков.

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11 комментариев

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Machine Head
За 11 лет карьеры 17 голов.
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waleri
Неплохо было бы сопоставить версию другой стороны.
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Faust Doc
Просто с прической в самолёт не помещается
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Кузя Гитарист
Что по этому поводу думают ахперики спортса ?
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trashbox
Так это ж Петраков, он Россию и россиян просто-таки ненавидит.
Сколько он заявлений на эту тему делал еще в украинской сборной.
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interested
Байрамян наш. а ты не наш, Петраков.
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catcher69
Ответ Machine Head
За 11 лет карьеры 17 голов.
вполне неплохо учитывая уровень армении
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Machine Head
За 11 лет карьеры 17 голов.
Он опорник вроде
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Machine Head
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Он опорник вроде
Спасибо , не знал . Тогда нормально .
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