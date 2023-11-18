Иньиго Мартинес: «Хави был великим игроком и станет великим тренером. Когда нужно, он повышает голос»

Теги Барселона Хави Ла Лига Иньиго Мартинес Футбол

Иньиго Мартинес не согласен с тем, что Хави недостаточно жесткий тренер.

– Без согласия тренера в такую команду не попадешь. С первой минуты нашего разговора он всегда демонстрировал свою уверенность во мне, он хотел видеть меня в своей команде, и я ему за это признателен. Я должен отплатить ему за все, что он для меня сделал, на поле – это главное.

– Должен ли Хави быть неприкосновенным?

– Никто не сомневается в уровне его самоотдачи, в том, насколько он хороший тренер. Он был великим футболистом и станет великим тренером. Прошлый сезон удался, и мы хотим добиться еще большего, такова цель.

Хави всегда вел себя нормально, естественно и по-прежнему остается таким человеком. Он почти не изменился.

– Говорят, что он мягкий тренер...

– Когда это необходимо, Хави повышает голос. Это точно. Он отличный тренер, никто в этом не сомневается. Его нужно защитить, ситуация изменится. Здесь важно побеждать – как в хороших, так и в плохих матчах. Улучшения в игре придут, – сказал защитник «Барселоны».

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5 комментариев

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ЭкспертДиванный
Ответ Гласящий Истину!
Скорее всего Хави запомнится великим футболистом и бездарным тренером
Он выиграл лалигу
Бездарным его не назавешь
Просто сыроват он как тренер,для большого футбола
+8
-1
+7
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Flow market Victor Mercedes
Для нынешнего состояния клуба нужно нанять хулюганов чтобы всех кроме отдельных пахарей избили дубинками и дать неделю выходных. Вернутся огурчиками и ух как заиграют сразу!
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