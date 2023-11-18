«Барса» хочет продлить аренду Канселу. «Ман Сити» согласится только при обязательном выкупе за 35+ млн евро (Diario Sport)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

«Барселона» хочет сохранить Жоау Канселу.

Португальский защитник присоединился к «блаугране» на правах аренды из «Манчестер Сити» перед закрытием летнего трансферного окна. В рамках Ла Лиги он провел 10 матчей и забил 2 гола.

По информации Diario Sport, каталонцы хотят продлить аренду Жоау еще на один сезон.

«Манчестер Сити», в свою очередь, не рассчитывает на игрока и хочет его продать. Англичане могут согласиться на еще одну аренду только в том случае, если сделка будет предусматривать опцию выкупа португальца за сумму, превышающую 35 миллионов евро. 

Контракт Канселу с «горожанами» действует до 2027 года. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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12 комментариев

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Bazilic
Почему многие считают это ненормальным? Барса ищет лучшие варианты за минимальную стоимость
Раньше платили за Андре Гомешей платили по 35 миллионов - плохо
Сейчас экономят каждую копейку - плохо
+12
-5
+7
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Begench Berdimuradov
Думаю Барса купит если Жоау заплатить 35 млн Сити + снижение зарплаты 🙂
+2
0
+2
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SergioRamos92
Ответ ipolyakov16
Канселу уже не тянет уровень Сити? Не смотрю АПЛ, объясните. Просто забавно, что в Барсе он один из лучших
С Пепом поругался
+3
-1
+2
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xQcoW
Лапорте надо было у меси деньги в долг взять.
+1
0
+1
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Бронислав Каминский
В ФМ так можно бесконечно делать,потом подписывать игрока бесплатно)
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беда504
, еಠ_ಠд
эдэээдэ
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ман сити фейк
Ответ xQcoW
Лапорте надо было у меси деньги в долг взять.
Пепси до последнего высосет кровь Барсы
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