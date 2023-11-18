«Барса» хочет продлить аренду Канселу. «Ман Сити» согласится только при обязательном выкупе за 35+ млн евро (Diario Sport)
«Барселона» хочет сохранить Жоау Канселу.
Португальский защитник присоединился к «блаугране» на правах аренды из «Манчестер Сити» перед закрытием летнего трансферного окна. В рамках Ла Лиги он провел 10 матчей и забил 2 гола.
По информации Diario Sport, каталонцы хотят продлить аренду Жоау еще на один сезон.
«Манчестер Сити», в свою очередь, не рассчитывает на игрока и хочет его продать. Англичане могут согласиться на еще одну аренду только в том случае, если сделка будет предусматривать опцию выкупа португальца за сумму, превышающую 35 миллионов евро.
Контракт Канселу с «горожанами» действует до 2027 года. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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