Глебов об отъезде игроков в Европу: «Хочется понюхать, что там творится, какой уровень, какой футбол. Ничего плохого в этом нет»

Теги Ростов премьер-лига Россия Далер Кузяев Данил Глебов Футбол

Данил Глебов объяснил, почему российские футболисты стремятся перейти в Европу.

– Тема отъезда игроков в Европу раз за разом поднимается. Почему вы все так хотите уехать?

– Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого.

– Но если менять «Зенит» на «Гавр», это странно. Понимаю, когда можете поехать туда вы – зарплаты сопоставимы. Но когда люди из «Зенита» рвутся, для меня это странно.

Далер [Кузяев] решил попробовать, почему нет. Может быть, решил выйти из тепличных условий. И вышел – вижу в этом только положительный момент, – сказал полузащитник «Ростова».

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25 комментариев

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Montenegro Serbian
Мне кажется только наши футболисты могли сформулировать попытку поиграть в сильных европейских чемпах, как ПОНЮХАТЬ 🤣
+25
-1
+24
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FNT
Мне вот интересно, этот вброс про зп и Зенит/Гавр кто-то придумал и попросил распространить (ну там РФС, например), или он после выступлений Аршавина зафорсился?

Так-то логики в нем ноль. Кузяев поиграл в Зените 6 лет, последние 3 года у него наверняка был вообще отличный контракт. Человек обеспечил себе безбедную старость и решил позаниматься любимым делом чисто для себя, не думая слишком много о деньгах (при этом получая сотни тысяч евро в год). Это даже не дважды два, это буквально как круг от квадрата отличить.
+11
-3
+8
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Эго Криштиану
Еременко одобряет
+7
0
+7
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JENNINGS
Ответ Фан Рубина
Комментарий скрыт
Меньше напрягаться, вовсе не играть и получать большие деньги - это про РПЛ, особенно когда у тебя российский паспорт)
В Европе в разы выше уровень футбола, и там ты должен доказывать всем ежедневно, who are you
+6
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+5
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kellhus
Понюхать, поглядеть, умеют ли в этих европах футбол гонять. Говорят, они там мяч пинают и по нему даже попадают...
+4
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JENNINGS
Глебов намекает на трансфер в «Аякс» или ПСВ?
+3
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Balt
Муту: Да нечего там нюхать.
+2
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hiper74
Понюхать скамейку и уехать домой.
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Айназ Галимуллин
Даня, понюхать можно и у нас в России.
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kulik13
В Голландию собрался, не иначе.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Эго Криштиану
Еременко одобряет
Ерёма и без этих европ мог всё унюхать🤧
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Сергей Галынский
А чего Кузяева приплетают каждый раз? Он звработал осень много денег и просто решил поиграть в удовольствие.
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feelthedroom@mail.ru
Главное не нюхать как один армеец, а в целом удачи.
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Автомобилист Зажопинск
Журналист провокатор
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Сергей
Неужели в России нюхать нечего?
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JENNINGS
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Доказывать на примере Миранчука и Захаряня? Судя по всему они то как раз не напрягаются, живут в Европе и получают деньги по контракту.
А в РПЛ за что игроки, которые вообще ничего из себя не представляют, получают зп на уровне Осимхена или Киммиха?
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Алексей Ненахов
Ответ JENNINGS
Глебов намекает на трансфер в «Аякс» или ПСВ?
В БАТЭ
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FNT
Ответ schwein
Кстати, вполне возможно, что 30-ти летнему Кузяеву Зенит начинал резать зарплату по новому контракту.
Может быть, да. Хотя с нынешним уровнем РПЛ Далер бы чисто на интеллекте хоть до 35 был бы одним из лучших. Скорости все равно нулевые.
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