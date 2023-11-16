Глебов об отъезде игроков в Европу: «Хочется понюхать, что там творится, какой уровень, какой футбол. Ничего плохого в этом нет»
Данил Глебов объяснил, почему российские футболисты стремятся перейти в Европу.
– Тема отъезда игроков в Европу раз за разом поднимается. Почему вы все так хотите уехать?
– Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого.
– Но если менять «Зенит» на «Гавр», это странно. Понимаю, когда можете поехать туда вы – зарплаты сопоставимы. Но когда люди из «Зенита» рвутся, для меня это странно.
– Далер [Кузяев] решил попробовать, почему нет. Может быть, решил выйти из тепличных условий. И вышел – вижу в этом только положительный момент, – сказал полузащитник «Ростова».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Так-то логики в нем ноль. Кузяев поиграл в Зените 6 лет, последние 3 года у него наверняка был вообще отличный контракт. Человек обеспечил себе безбедную старость и решил позаниматься любимым делом чисто для себя, не думая слишком много о деньгах (при этом получая сотни тысяч евро в год). Это даже не дважды два, это буквально как круг от квадрата отличить.
В Европе в разы выше уровень футбола, и там ты должен доказывать всем ежедневно, who are you