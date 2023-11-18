У Левандовского 3 гола в 6 матчах отбора Евро-2024: 2 из них – Фарерам (1 с пенальти). Польша набрала 7 из возможных 18 очков в этих играх

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Евро-2024 Футбол

Роберт Левандовски неудачно проводит квалификацию на чемпионат Европы.

Нападающий сборной Польши провел 6 матчей в рамках отборочного турнира Евро-2024. Он отличился тремя мячами: в матче против Молдовы (2:3) он забил 1 гол, а в игре с Фарерскими островами (2:0) сделал дубль, забив один из мячей с пенальти.

В матчах с участием Левандовского сборная Польши набрала 7 очков из 18 возможных. После вчерашней игры с командой Чехии (1:1) команда потеряла шансы выйти на Евро-2024 напрямую.

Подробную статистику футболиста «Барселоны» можно найти здесь

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18 комментариев

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Антон Фалафель
Его даже королём Фарер нельзя назвать.
+22
-2
+20
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Никита Алексеев
Осторожно, болельщик Барселоны все минусит, уроков нет, можно на спортсе посидеть)
+19
-8
+11
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Artem Piatkov
Ответ Антон Фалафель
Его даже королём Фарер нельзя назвать.
Из 81 голов за сборную:

6 Гибралтару
6 Сан-Марино
5 Андорре
5 Румынии
4 Армении
4 Латвии
3 Литве

Думаю дальше можно не продолжать

Царь Андоррский, Граф Гибралтарский и Мэр Сан-Маринский :))
+12
-3
+9
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Фан Рубина
Како футболист - такая и игра.
+9
-2
+7
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crazy_elky
Ответ Фан Рубина
Како футболист - такая и игра.
«Како футболист» - невероятно точная оценка его качеств :)
+3
-1
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Sergey
Ответ Никита Алексеев
Осторожно, болельщик Барселоны все минусит, уроков нет, можно на спортсе посидеть)
Судя по комментарию, у Вас сегодня уроков нет.
+3
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2vdhrvmmzf
Левандовски уже закончился как топ футболист, говорю как болельщик барсы
+1
0
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Artem Piatkov
Из 81 голов за сборную: 6 Гибралтару 6 Сан-Марино 5 Андорре 5 Румынии 4 Армении 4 Латвии 3 Литве Думаю дальше можно не продолжать Царь Андоррский, Граф Гибралтарский и Мэр Сан-Маринский :))
ну у Кристинки тоже такой же список, правда у нее там ещё 11 голов великому Люксембургу 12 Лихтенштейну грозному и 10 суперкипру
+4
-3
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ljolik888
Футбольные годы берут своё и к сожалению с этим ничего не поделаешь !
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ljolik888
Ответ Никита Алексеев
Осторожно, болельщик Барселоны все минусит, уроков нет, можно на спортсе посидеть)
И причём тут болельщики Барселоны ? Просто надо принять правду и с этим смириться. Левандовски сдал и очень прилично . Может это связанно со здоровьем , а может и наоборот. Хави для него не тот тренер и видно как он маеться на поле . Плюс сейчас у него нет хороших напарников, которые бы достовляли ему мяч в штрафную . Так что извини , но болельщики великого клуба здесь не причём. .
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Антон Фалафель
Его даже королём Фарер нельзя назвать.
возможно если б в партнёрах были бруну Бернарду жота Феликс канселу витинья рамуш , тогда был бы
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