У Левандовского 3 гола в 6 матчах отбора Евро-2024: 2 из них – Фарерам (1 с пенальти). Польша набрала 7 из возможных 18 очков в этих играх

Роберт Левандовски неудачно проводит квалификацию на чемпионат Европы.

Нападающий сборной провел 6 матчей в рамках отборочного турнира . Он отличился тремя мячами: в матче против Молдовы (2:3) он забил 1 гол, а в игре с Фарерскими островами (2:0) сделал дубль, забив один из мячей с пенальти.

В матчах с участием Левандовского сборная Польши набрала 7 очков из 18 возможных. После вчерашней игры с командой Чехии (1:1) команда потеряла шансы выйти на Евро-2024 напрямую.

Подробную статистику футболиста «Барселоны» можно найти здесь.

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