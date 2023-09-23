Левандовски забил за «Барсу» в 5-м матче подряд. У 35-летнего форварда 8 голов за 7 последних игр за клуб и Польшу

Теги Барселона Сельта Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски продлил голевую серию в «Барселоне» до 5 матчей.

Сегодня форвард сделал дубль в игре с «Сельтой» (3:2) в 6-м туре Ла Лиги.

Ранее он забил «Вильярреалу» (4:3), «Осасуне» (2:1), «Бетису» (5:0) и «Антверпену» (5:0).

С учетом выступлений за сборную Польши 35-летний футболист отметился 8 голами за 7 игр с 27 августа.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пепси пеналдувич
Завелась машина
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
После первых неудачных матчей наконец включился и дает результат )

И связка Феликс - Лева пока что очень хороша, тьфу тьфу тьфу )
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
В нужный момент, в нужное время...

Второй сезон подряд выиграет Пичичи и может претендовать на ЗБ!
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ketch-messi
Ответ Отец Абду
В нужный момент, в нужное время... Второй сезон подряд выиграет Пичичи и может претендовать на ЗБ!
Учитываю и легкую группу в ЛЧ, может и там побороться за лучшего бомбардира!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэмвел Тарли
Ответ Отец Абду
В нужный момент, в нужное время... Второй сезон подряд выиграет Пичичи и может претендовать на ЗБ!
ЗБ точно не заберёт, но Пичичи скорее всего, если Белингему перестанет фартить в пустые.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Дедушка Роберт ещё может и могёт
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Как же гениальны Жоау Канселу, Феликс, Лапорта. Ребята реально делают разницу, что аж Левандовски проснулся.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LevSmith
Наконец-то Лёву стали кормить передачами досыта, так что лев проснулся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Борьба за Золотую Бутсу обещает быть захватывающей ) Левандовски, Кейн, Холланд , Мбаппе и Гирасси наследник Месси)) который пока что движется по графику голов Месси в сезоне 11/12, 10 голов в 5 играх, но в БундесЛиге 34 игры, это минус 4 игры относительно других. )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enejan
В Сельту Бавария вселилась походу, временнами защиту Барсы вообще не замечала👏....достойно сыграли🤌...счёт должен был быть совсем другой...но это футбол....фан Барсы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Кёнигсберг
Как быстро его похоронили, а он всё также хорош
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
🦁 💪 Леонид
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ Человек1991
Борьба за Золотую Бутсу обещает быть захватывающей ) Левандовски, Кейн, Холланд , Мбаппе и Гирасси наследник Месси)) который пока что движется по графику голов Месси в сезоне 11/12, 10 голов в 5 играх, но в БундесЛиге 34 игры, это минус 4 игры относительно других. )
Месси в 11/12 забил 74 гола за около 60 матчей. Это далеко не 10 голов за 5 матчей как у Гирасси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серж Ск
Ответ Enejan
В Сельту Бавария вселилась походу, временнами защиту Барсы вообще не замечала👏....достойно сыграли🤌...счёт должен был быть совсем другой...но это футбол....фан Барсы
Стеген поработал сегодня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэмвел Тарли
Ответ Enejan
В Сельту Бавария вселилась походу, временнами защиту Барсы вообще не замечала👏....достойно сыграли🤌...счёт должен был быть совсем другой...но это футбол....фан Барсы
Бавария никогда в такой автобус не играла. Тут дух челси из 2012 года)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий