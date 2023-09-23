Левандовски забил за «Барсу» в 5-м матче подряд. У 35-летнего форварда 8 голов за 7 последних игр за клуб и Польшу
Роберт Левандовски продлил голевую серию в «Барселоне» до 5 матчей.
Сегодня форвард сделал дубль в игре с «Сельтой» (3:2) в 6-м туре Ла Лиги.
Ранее он забил «Вильярреалу» (4:3), «Осасуне» (2:1), «Бетису» (5:0) и «Антверпену» (5:0).
С учетом выступлений за сборную Польши 35-летний футболист отметился 8 голами за 7 игр с 27 августа.
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
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