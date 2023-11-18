Майкл Оуэн: «ФФП мне никогда не нравился. Он защищает элитные клубы и практически лишает догоняющих шансов на конкуренцию»

Майкл Оуэн раскритиковал концепцию финансового фэйр-плей.

Вчера с « » сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице .

«Вопрос о том, заслуживает ли «Эвертон» вычета очков или нет, – спорный, но мне никогда не нравился ФФП. Определенно есть лучший способ защитить будущее клубов.

ФФП защищает элитные клубы и практически лишает догоняющие команды шансов на создание конкуренции», – написал бывший нападающий сборной Англии.

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