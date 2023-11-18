Майкл Оуэн: «ФФП мне никогда не нравился. Он защищает элитные клубы и практически лишает догоняющих шансов на конкуренцию»

Теги Майкл Оуэн Эвертон премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Футбол

Майкл Оуэн раскритиковал концепцию финансового фэйр-плей.

Вчера с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

«Вопрос о том, заслуживает ли «Эвертон» вычета очков или нет, – спорный, но мне никогда не нравился ФФП. Определенно есть лучший способ защитить будущее клубов.

ФФП защищает элитные клубы и практически лишает догоняющие команды шансов на создание конкуренции», – написал бывший нападающий сборной Англии. 

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11 комментариев

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Johnie
Открыл Америку)
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Beyond
Щя набегут любители клубов с "историей" и расскажут какой Оуэн дурачок. Вливать деньги в маленькие клубы - упаси боже. Нужно чтобы новые или маленькие клубы всегда были игрушкой для битья для Реала, Барсы, МЮ и других.
+5
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Galaktika
Нашли козлов отпущения. Эвертон, который только только начал более менее играть. И вот на тебе -10 очков. Жаль.
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eftomolgy
Ответ Beyond
Щя набегут любители клубов с "историей" и расскажут какой Оуэн дурачок. Вливать деньги в маленькие клубы - упаси боже. Нужно чтобы новые или маленькие клубы всегда были игрушкой для битья для Реала, Барсы, МЮ и других.
Одно дело занимать место под солнцем как это делали Лестер и Аталанта и совсем другое, как это делают ПСЖ и Сити
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Дядя ТУРА
Ответ Johnie
Открыл Америку)
Христофор Колумб же, а не Оуэн
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Владимир Туаев
ФФП это ка финансовая суперлига
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vals1702
ФФП должен быть, но и действовать он должен для всех команд. Неприкасаемых вроде Сити и ПСЖ быть не должно.
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Любезный Коссутий
Ньюкаслу это расскажи, как им ФФП мешает развиваться.
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Георгий Большаков
Ответ eftomolgy
Одно дело занимать место под солнцем как это делали Лестер и Аталанта и совсем другое, как это делают ПСЖ и Сити
И как Лестер, регулярно за чемпионство борется? Хотя бы в Премьер-лиге играет?
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