Канчельскис о Файзуллаеве: «Любая цена больше 3-5 миллионов евро уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и Аббос выйдет на другой уровень»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Константин Тюкавин Аббосбек Файзуллаев Футбол

Андрей Канчельскис высказался о трансферной цене хавбека ЦСКА Аббоса Файзуллаева.

«Кто меня удивил из футболистов в первом круге РПЛ? Тюкавин хорошо выступает.

Пришел Файзуллаев, который показывает хороший футбол в ЦСКА. Повторюсь, что я рекомендовал его «Локомотиву». Они его профукали, но это уже их проблемы. Пока только этих футболистов могу выделить. Но главное, чтобы они продолжали в том же духе и во втором круге, и в следующем сезоне.

Файзуллаева вообще можно выделить и сказать, что это футболист очень хорошего уровня. Он уже выступает стабильно и показывает себя.

Если захотят зимой купить Файзуллаева, то не знаю, за сколько его стоит продавать ЦСКА. Дай бог, его армейцы смогут продать как можно дороже, больше 10 миллионов [евро], и заработать на нем деньги.

Адекватная ли эта сумма за Аббоса? Адекватных денег в мире футбола сейчас нет, игроков покупают и за 100 миллионов. Поэтому любая цена за Файзуллаева, которая будет больше 3-5 миллионов уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и Аббос выйдет на другой уровень», — сказал бывший игрок сборной России.

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12 комментариев

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Кирилл
Аббос - это невероятно шикарная покупка для ЦСКА.
Маленький, юркий, с мячом обращается «на ты» и отлично видит поле )

Повезло, что его все таки привезли к нам )
+15
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bear7904
Зачем его продавать? Ключевой и лучший игрок сейчас в команде.
+11
-1
+10
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jqzn88xn6n
Наш бриллиант!❤️💙
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qiqe
надо скидывать его чем быстрее тем лучше тк мелкий сдуется в любом случае, в след сезоне к нему приноровятся да и не сказать. что он супер игру демонстрирует
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olander
Ответ bear7904
Зачем его продавать? Ключевой и лучший игрок сейчас в команде.
Продается всё. Вопрос цены
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Заборостроитель
На коробку конфет от агентов может и заработают
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Клирик
То есть в ЦСКА он на другой уровень выйти не может, а в Локотиве сможет? Странная логика.
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suwor
Для ЦСКА нет никаких предпосылок, чтобы вот так, запросто, взять и продать этого талантливого паренька. Действительно, он сразу же влился в команду, не тушуется, не теряется, прекрасно и быстро оценивает обстановку, в общем, молодец, по большому счёту. Но, как здесь ребята пишут, если кто-то "сильно" захочет купить Аббосбека, то это будет всего лишь вопросом цены.
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Новый тренер ФК Спартак
молодой, прийдет в другой чемп может пропасть, мб рпл ему еще надо лет 5 по бороздить, а то возможно это просто всплеск.
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Ранальду с пивком
Если по рынкам в РФ пройтись , можно еще несколько таких удачных трансферов найти , и подзаработать на продаже
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