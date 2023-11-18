Канчельскис о Файзуллаеве: «Любая цена больше 3-5 миллионов евро уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и Аббос выйдет на другой уровень»

Андрей Канчельскис высказался о трансферной цене хавбека ЦСКА Аббоса Файзуллаева.

«Кто меня удивил из футболистов в первом круге ? Тюкавин хорошо выступает.

Пришел Файзуллаев, который показывает хороший футбол в ЦСКА. Повторюсь, что я рекомендовал его «Локомотиву». Они его профукали, но это уже их проблемы. Пока только этих футболистов могу выделить. Но главное, чтобы они продолжали в том же духе и во втором круге, и в следующем сезоне.

Файзуллаева вообще можно выделить и сказать, что это футболист очень хорошего уровня. Он уже выступает стабильно и показывает себя.

Если захотят зимой купить Файзуллаева, то не знаю, за сколько его стоит продавать ЦСКА. Дай бог, его армейцы смогут продать как можно дороже, больше 10 миллионов [евро], и заработать на нем деньги.

Адекватная ли эта сумма за Аббоса? Адекватных денег в мире футбола сейчас нет, игроков покупают и за 100 миллионов. Поэтому любая цена за Файзуллаева, которая будет больше 3-5 миллионов уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и выйдет на другой уровень», — сказал бывший игрок сборной России.

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