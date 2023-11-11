Лапочкин об отмене гола Олейникова в ворота «Локо»: «Мы в этом колхозе живем и кайфуем, это правила игры. Простой момент, мяч касается руки, игрок забивает – гол надо отменять»

Сергей Лапочкин высказался об отмене гола Ивана Олейникова в ворота «Локомотива».

« » обыграл « » в матче 15-го тура Мир (2:1). В начале 2-го тайма при счете 0:0 арбитр , проконсультировавшись с ВАР, отменил гол полузащитника грозненцев , поскольку перед ударом мяч попал ему в плечо.

«Очень простой момент. Это прямо текст из правил игры: если игрок забивает гол в ворота соперника сразу после контакта мяча и руки, то его нужно отменить. Даже если он произошел случайно. Мы видим, что мяч руки касается и игрок забивает. Это правила игры, по которым нужно отменять мяч.

Последние года три рука нападающего и защитника – разные вещи. Если форвард касается рукой мяча – нужно отменить гол, а если защитник – нужно смотреть, в каком она была положении, увеличивала объем тела или нет. Момент очень простой для судей.

Суть в том, что если бы опять эта ситуация один в один, и он [Олейников] не пробил и не забил гол, а отдал пас партнеру, который забил бы в пустые, то гол бы засчитали. Вот такие правила. Это колхоз? Мы в этом колхозе живем и кайфуем от него. Это наша любимая игра», – сказал экс-арбитр ФИФА.

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