Форвард «Краснодара» Кокшаров: «Ничего не пытаюсь перенимать у Холанда. Мой любимый игрок — Роналду. Нравится его ментальность, работа над собой. Он пытается во всем стать лучшим»

Александр Кокшаров назвал Криштиану Роналду своим любимым игроком.

— Среди нападающих есть игроки, которых вы можете назвать кумирами, у которых пытаетесь что-то перенимать?

— Я понимаю, к чему вы ведете, задавая такой вопрос. Но я ничего не пытаюсь перенимать у Холанда (улыбается). Мой любимый игрок — это .

— Почему именно он?

— Нравится его ментальность, работа над собой. Он пытается во всем стать лучшим. И сохраняет для этого мотивацию даже после того, как выиграл кучу титулов, индивидуальных призов, после того, как стал мировой звездой и побил множество рекордов. Это вызывает восхищение.

— А что думаете о , с которым вас сравнивают из-за внешнего сходства?

— Лучший на сегодняшний день футболист мира. Его статистика в «Манчестер Сити» говорит сама за себя. Считаю, что последний «Золотой мяч» должны были дать ему, а не Месси. Он его полностью заслужил своей игрой, – сказал форвард « » и молодежной сборной России.

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