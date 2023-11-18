Форвард «Краснодара» Кокшаров: «Ничего не пытаюсь перенимать у Холанда. Мой любимый игрок — Роналду. Нравится его ментальность, работа над собой. Он пытается во всем стать лучшим»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия Краснодар Эрлинг Холанд Александр Кокшаров Футбол

Александр Кокшаров назвал Криштиану Роналду своим любимым игроком.

— Среди нападающих есть игроки, которых вы можете назвать кумирами, у которых пытаетесь что-то перенимать?

— Я понимаю, к чему вы ведете, задавая такой вопрос. Но я ничего не пытаюсь перенимать у Холанда (улыбается). Мой любимый игрок — это Криштиану Роналду.

— Почему именно он?

— Нравится его ментальность, работа над собой. Он пытается во всем стать лучшим. И сохраняет для этого мотивацию даже после того, как выиграл кучу титулов, индивидуальных призов, после того, как стал мировой звездой и побил множество рекордов. Это вызывает восхищение.

— А что думаете о Холанде, с которым вас сравнивают из-за внешнего сходства?

— Лучший на сегодняшний день футболист мира. Его статистика в «Манчестер Сити» говорит сама за себя. Считаю, что последний «Золотой мяч» должны были дать ему, а не Месси. Он его полностью заслужил своей игрой, – сказал форвард «Краснодара» и молодежной сборной России.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Агафонов
Кокшаров - один из немногих, кто правильно анализирует спортсменов высокого уровня
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раиль Гайнетдинов
Ключевое слово - ПЫТАЕТСЯ стать лучшим
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гений с лысиной
Обратите внимание, как много игроков нового поколения считают кумиром Роналду, да даже те же Холланд и Мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Матвеев
Все по факту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Агафонов
Ответ человек-муравей человек-физрук
вся эта молодежь не понимает что если будут равняться на Роналду то им тоже уготована участь быть в тени настоящих футболистов. Криш обделался везде еще и карьеру загадил. через 10 лет про него уже будут вспоминать как про какой-то прыщ мешающий Чемпиону Мира Месси
Где обделался? Как загадил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий