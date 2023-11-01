18-летний воспитанник «Краснодара» Кокшаров сделал дубль в ворота «Спартака» – первый в карьере

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Александр Кокшаров Футбол

Александр Кокшаров оформил дубль в ворота «Спартака».

В матче Фонбет Кубка России 18-летний форвард «Краснодара», являющийся воспитанником клуба, открыл счет на 3-й минуте матча. На 60-й минуте при счете 2:1 в пользу красно-белых Кокшаров вновь забил и сравнял счет.

Дубль в ворота «Спартака» стал первым во взрослой карьере Кокшарова.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар» (2:2, второй тайм).

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13 комментариев

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Хызыр
Дубль Краснодара выносит Спартак в гостях. С обосскалем покончено.
+23
-11
+12
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Джульетта Джульетта
Рад за него. Хороший игрок растет, прыгучий, с голевым чутьем, под стать своему звездному бате!
+8
-1
+7
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Streetbor
с каким клубом ещё как не со Спартаком начинать с дубля.
+8
-2
+6
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Metalloid
Ну как бы грех Спартаку не забить )
+8
-4
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leon01
Скоро и Хазбик будет рвать красно- белую сетку)
+2
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Roaltar
Фигасе. Я думал ему лет 25 по физическим данным и по картинке по телеку. А так да, оч хорошо, как замыкатель. Краснодарский Холанд растет!
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Leon Spartac
А Мелешин два рапорол
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Faust Doc
Фру фру обтекайте
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imaginary
надеюсь это не последний его дубль Спартаку в карьере!
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За наш футбол!
Галицкий не фантик в отличии от одного господина,любителя башкирских экскортниц.
Академия Краснодара работает профессионально.,с чувством.,с толком.,с расстановкой👍
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Саша Пушкин
Ответ Хызыр
Дубль Краснодара выносит Спартак в гостях. С обосскалем покончено.
Слишком Спартаку упираться в этом матче тоже смысла нет.
Кросно-белых между прочим в выходные ждет матч с Локо и ожесточенный спор за 8-ю строчку в таблице!
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Сергей Сергеевич
Ответ Хызыр
Дубль Краснодара выносит Спартак в гостях. С обосскалем покончено.
Спартак сам играет дублем, обеспечил первое место месяц назад. Это Краснодару нужна победа и завтра молиться на Пари НН.
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barnauldiscovery
Ответ Хызыр
Дубль Краснодара выносит Спартак в гостях. С обосскалем покончено.
А Спартак прям основой как будто играл
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