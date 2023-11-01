18-летний воспитанник «Краснодара» Кокшаров сделал дубль в ворота «Спартака» – первый в карьере
Александр Кокшаров оформил дубль в ворота «Спартака».
В матче Фонбет Кубка России 18-летний форвард «Краснодара», являющийся воспитанником клуба, открыл счет на 3-й минуте матча. На 60-й минуте при счете 2:1 в пользу красно-белых Кокшаров вновь забил и сравнял счет.
Дубль в ворота «Спартака» стал первым во взрослой карьере Кокшарова.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар» (2:2, второй тайм).
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