18-летний воспитанник «Краснодара» Кокшаров сделал дубль в ворота «Спартака» – первый в карьере

Александр Кокшаров оформил дубль в ворота «Спартака».

В матче Фонбет Кубка России 18-летний форвард « », являющийся воспитанником клуба, открыл счет на 3-й минуте матча. На 60-й минуте при счете 2:1 в пользу красно-белых вновь забил и сравнял счет.

Дубль в ворота « » стал первым во взрослой карьере Кокшарова.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар» (2:2, второй тайм).

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