Форвард России U21 Кокшаров о турне в Бразилии: «Мы играли с индивидуально сильными, физически развитыми соперниками. Техника у них очень серьезная»

Александр Кокшаров рассказал о турне сборной России U21 в Бразилии.

Молодежка сыграла вничью со «СКА Бразилия» (2:2) и «Сан-Паулу» U20 (1:1), а также победила «Палмейрас» U20 (3:1) и «Сантос» U20 (6:4).

— Как вам физически далась октябрьская поездка в Бразилию?

— На самом деле физически было непросто. Длинный перелет, четыре игры за пять дней. Хоть и была большая обойма игроков, но все равно мы получили много игрового времени. Так что, несмотря на все сложности, это было полезно, так как удалось получить новый опыт. Было очень интересно.

— Что сложнее физически дается — перелет в Бразилию или поездки на поездах с «Краснодаром» на гостевые матчи?

— Наверное, все равно перелет в Бразилию, потому что он дольше. Поездка туда заняла более суток, плюс совсем другой часовой пояс.

— Что за игроки вам противостояли? Насколько это поколение молодых бразильцев сильное?

— Мне показалось, и это также отмечали наши тренеры, что мы играли с очень-очень индивидуально сильными игроками. Физически развитыми. Все техничные. Техника у них очень серьезная.

— Есть что-то схожее у них с тем, как готовят игроков в академии «Краснодара»?

— Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. У нас, наверное, разный менталитет, разная культура, разные школы. У нас свои плюсы, у них свои, – сказал форвард молодежной сборной России и «Краснодара».

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