Тренер России U21 Шабаров о 3:1 с Беларусью: «Доволен первым таймом, кроме реализации моментов. Второй тайм не совсем удался»

Теги сборная России U-21 сборная Беларуси U-21 товарищеские матчи (сборные) Футбол

Иван Шабаров оценил победу России U21 над Беларусью (3:1) в товарищеском матче.

– Никогда не бывает такого, что все получается. Доволен первым таймом в целом, кроме реализации моментов.

Во втором тайме после того, как соперник перестроился на другую расстановку, мы немного замешкались, появились некоторые проблемы в организации игры. Плюс наслоилось с тем, что вышли запасные игроки, которые не сразу влились. Возможно, излишнее желание кому-то помешало сыграть грамотно. Поэтому, конечно, второй тайм не совсем удался.

– Вы довольны тем, как действовала команда во втором тайме?

– Остался доволен тем, что игроки продолжили гнуть эту линию, это привело ко второму и третьему мячу. Понятно, что конец сезона, игроки уже истощены. Теоретически они могли продолжить игру, но мы решили их поберечь и дать ребятам, которые очень хотели и рвались в бой, себя проявить, – сказал старший тренер молодежной сборной России.

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