Хавбек России U21 Кучугура о 3:1 с Беларусью: «Доволен игрой команды. Моментов было намного больше трех»

Теги сборная России U-21 сборная Беларуси U-21 товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Кучугура Футбол

Дмитрий Кучугура оценил победу России U21 над Беларусью (3:1) в товарищеском матче.

«Я очень доволен игрой нашей команды. Все, что говорили нам на установке в раздевалке перед игрой, нам удалось выполнить. Только одно не удалось сделать – использовать свои моменты, которых за матч было намного больше трех, завершившихся голом.

Гол? Рад, что удалось забить, но главное – игра команды», – сказал полузащитник молодежной сборной России.

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