«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября и сыграет с «Нефтчи» в ноябре («СЭ»)

«Зенит» проведет товарищеские матчи во время следующих пауз в чемпионате.

Как сообщает « », клуб из Санкт-Петербурга планирует провести по одной товарищеской игре во время каждой из оставшихся двух пауз в этом году.

14 октября сине-бело-голубые должны сыграть на выезде с алматинским « », а в ноябре встретиться с « » в Баку.

После 7 проведенных туров Мир « » занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Команда отстает от «Краснодара» на 3 балла.

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