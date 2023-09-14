«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября и сыграет с «Нефтчи» в ноябре («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Казахстан Кайрат Нефтчи высшая лига Азербайджан Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» проведет товарищеские матчи во время следующих пауз в чемпионате.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Санкт-Петербурга планирует провести по одной товарищеской игре во время каждой из оставшихся двух пауз в этом году. 

14 октября сине-бело-голубые должны сыграть на выезде с алматинским «Кайратом», а в ноябре встретиться с «Нефтчи» в Баку. 

После 7 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Команда отстает от «Краснодара» на 3 балла. 

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11 комментариев

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владимир семенов
Ну хоть какие то достойные соперники
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Тиджани Бабангида
Кубок СНГ в пору возрождать
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Кокич
"Зенит", "Нефтчи" и "Кайрат" играли в последнем чемпионате СССР (первая лига) в 1991 году, где заняли 18, 15 и 14 места соответственно.
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Антон Лукашов
на безрыбье и рак- рыба
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Александр Беляков
Ответ Тиджани Бабангида
Кубок СНГ в пору возрождать
в этом направлении и движемс
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Остап Бендер Сгибальщик
ога,потом от травм игроки основы на поле не выходят..
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Toxic Trips
так чисто газового господина на переговорах уважить......
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xyg2rdwzx4
Ответ Тиджани Бабангида
Кубок СНГ в пору возрождать
Да ну, в снг много предателей, Грузия Украина Армения Молдова, казахи тоже под вопросом. А настоящих товарищей из северной Кореи и Китая нет.
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