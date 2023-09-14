«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября и сыграет с «Нефтчи» в ноябре («СЭ»)
«Зенит» проведет товарищеские матчи во время следующих пауз в чемпионате.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Санкт-Петербурга планирует провести по одной товарищеской игре во время каждой из оставшихся двух пауз в этом году.
14 октября сине-бело-голубые должны сыграть на выезде с алматинским «Кайратом», а в ноябре встретиться с «Нефтчи» в Баку.
После 7 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Команда отстает от «Краснодара» на 3 балла.
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