«Зенит» сыграет с «Нефтчи» в Баку 18 ноября

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Нефтчи высшая лига Азербайджан Футбол

«Зенит» во время паузы на матчи сборных встретится с «Нефтчи».

Команда Сергея Семака проведет товарищеский матч против азербайджанского клуба 18 ноября.

Действующие чемпионы России сыграют в Баку впервые после распада СССР. Начало – в 20:00 по петербургскому времени. Сообщается, что стоимость билета – 3 маната (примерно 165 рублей).

Команды уже встречались 1 июля – тогда «Зенит» победил со счетом 3:1.

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4 комментария

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Lux_Vid Александров
Попахивает установлением политических контактов России и Азербайджана. Для Армении как минимум новость неприятная. У них у власти америкос фактически сидит, так что России пора наладить отношения с Баку и иметь в регионе союзника.
Армении не позавидуешь, но их политика давно вызывает вопросы
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