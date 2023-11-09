«Зенит» сыграет с «Нефтчи» в Баку 18 ноября

«Зенит» во время паузы на матчи сборных встретится с «Нефтчи».

Команда Сергея Семака проведет товарищеский матч против азербайджанского клуба 18 ноября.

Действующие чемпионы России сыграют в Баку впервые после распада СССР. Начало – в 20:00 по петербургскому времени. Сообщается, что стоимость билета – 3 маната (примерно 165 рублей).

Команды уже встречались 1 июля – тогда « » победил со счетом 3:1.

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