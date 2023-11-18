Бергоми о Жоржиньо: «Пенальти – это не для него. Этот стиль исполнения больше не работает»

Джузеппе Бергоми считает, что Жоржиньо должен перестать бить пенальти.

Хавбек сборной Италии не реализовал третий 11-метровый подряд в матче отбора Евро-2024 с Северной Македонией (5:2), подпрыгнув в традиционной манере перед ударом.

«При всем уважении к , он должен смириться и признать, что пенальти – это не для него. Этот стиль исполнения 11-метровых больше не работает, и сегодня мы получили очередное подтверждение.

Можно отметить его характер и силу духа, когда он вновь подходит к точке, но всему есть предел. Он должен подойти к тренеру и сказать, что следующий пенальти пусть бьет кто-то другой», – сказал экс-защитник сборной Италии.

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