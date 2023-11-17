Жоржиньо в 3-й раз подряд не реализовал пенальти в игре за Италию – против Македонии. В отборе к ЧМ-2022 он дважды не забил Швейцарии

Жоржиньо снова не реализовал пенальти в матче за сборную Италии.

На 38-й минуте матча 9-го тура квалификации Евро-2024 Италия – немецкий арбитр назначил пенальти в ворота гостей за то, что Никола Серафимов рукой сыграл в мяч после удара головой от .

К точке подошел Жоржиньо. Хавбек « » в традиционной манере подпрыгнул перед ударом и слабо пробил в правый от себя нижний угол. Вратарь Столе Димитриевски отбил удар.

Напомним, что в квалификации ЧМ-2022 Жоржиньо не реализовал 2 пенальти в двух матчах Италии со Швейцарией (1:1, 0:0), не сумев переиграть Яна Зоммера. Итальянцы в итоге не вышли из группы и пропустили второй чемпионат мира подряд.

Таким образом, Жоржиньо не забил с точки 3 раза подряд в матчах за Италию.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, перерыв).

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