Жоржиньо в 3-й раз подряд не реализовал пенальти в игре за Италию – против Македонии. В отборе к ЧМ-2022 он дважды не забил Швейцарии

Теги премьер-лига Англия сборная Италии по футболу Арсенал судьи сборная Северной Македонии по футболу Феликс Цвайер квалификация Евро-2024 Жоржиньо Никола Серафимов Федерико Гатти Футбол

Жоржиньо снова не реализовал пенальти в матче за сборную Италии.

На 38-й минуте матча 9-го тура квалификации Евро-2024 Италия – Северная Македония немецкий арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти в ворота гостей за то, что Никола Серафимов рукой сыграл в мяч после удара головой от Федерико Гатти.

К точке подошел Жоржиньо. Хавбек «Арсенала» в традиционной манере подпрыгнул перед ударом и слабо пробил в правый от себя нижний угол. Вратарь Столе Димитриевски отбил удар.

Напомним, что в квалификации ЧМ-2022 Жоржиньо не реализовал 2 пенальти в двух матчах Италии со Швейцарией (1:1, 0:0), не сумев переиграть Яна Зоммера. Итальянцы в итоге не вышли из группы и пропустили второй чемпионат мира подряд.

Таким образом, Жоржиньо не забил с точки 3 раза подряд в матчах за Италию.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, перерыв).

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18 комментариев

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And Justice for All
Зачем он вообще бьёт пенальти при такой реализации?
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Hulk90210
и следом реклама про #useless，все по факту.
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Arthur Jacob
Ответ And Justice for All
Зачем он вообще бьёт пенальти при такой реализации?
Видимо тоже на ставках сидит
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Eziiko
Удар просто ужас, вратарь особо не напрягся
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Голубая Эскадра
Надеюсь это его последняя игра за скуадру
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riverman1980
Зачем этому клоуну дают бить пенальти?
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Всеволод Бобров
Ответ Дорох
нормально у него реализация.может вы не поверите но он забил 41 гол и не реализовал всего лишь 7 мячей.лучше даже чем у Месси я думаю
это не очень хорошая статистика для пенальти
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Экспертное мнение
То есть если бы ЗМ реально давали за пенки, Жоржиньо его бы все равно не получил, бгг
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Андрей Редькин
Этому парню пенальти бить нужно запретить!!!
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Kubinec_
единственный в мире футболист от которого жду пенальти. дай бог здоровья Жоржику за хорошее настроение
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James Franc
Неужели у итальянцев бить некому кроме него?
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Geo07
Как там пелось в чудесном советском мультике? "И еще неоднократно выйдет зайчик погулять!" (С) =)
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_Alex*
После отбора к ЧМ этого лузера на пушечный выстрел к сборной подпускать нельзя.
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Михаил Енилин
Он всё ещё подпрыгивает по-петушиному перед ударом?
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AlexZhano__
Ответ And Justice for All
Зачем он вообще бьёт пенальти при такой реализации?
Зачем он их бьёт таким странным образом? Странно, что он вообще их забивал.
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