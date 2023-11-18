Рэшфорд получил травму, столкнувшись с Трентом в матче с Мальтой

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Маркус Рэшфорд получил повреждение в игре Англии с Мальтой.

Форвард, представляющий «Манчестер Юнайтед», столкнулся с Трентом Александер-Арнолдом, своим партнером по сборной, во втором тайме отборочного матча Евро-2024.

Рэшфорд вскоре был заменен на Коула Палмера («Челси») – это произошло на 61-й минуте.

В текущем сезоне Маркус провел 11 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Рэшфорд — игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать

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1 комментарий

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CSKA\LAZIO\Netherlands
🙄 бывает
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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