Гюндоган о «Сити» и «МЮ»: «Манчестер стал синим в последние годы»

Илкай Гюндоган считает, что «Сити» сейчас главнее «МЮ» в Манчестере.

Немецкий полузащитник, завоевавший требл с «горожанами» в прошлом сезоне, летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

– Раньше Манчестер был красным, но в последнее время, в ваш период выступления за «Сити», город стал полностью синим. Можете рассказать немного о соперничестве двух клубов Манчестера?

– Да, за последние годы Манчестер посинел.

Такое соперничество всегда очень важно для футбола. Это как стамбульское дерби в Турции. Это очень важные и напряженные матчи для болельщиков, борьба идет до самого конца.

Но даже как игрок « » я хотел, чтобы « » провел хороший сезон [ради соперничества], – сказал .

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