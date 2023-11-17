Гюндоган о «Сити» и «МЮ»: «Манчестер стал синим в последние годы»
Илкай Гюндоган считает, что «Сити» сейчас главнее «МЮ» в Манчестере.
Немецкий полузащитник, завоевавший требл с «горожанами» в прошлом сезоне, летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
– Раньше Манчестер был красным, но в последнее время, в ваш период выступления за «Сити», город стал полностью синим. Можете рассказать немного о соперничестве двух клубов Манчестера?
– Да, за последние годы Манчестер посинел.
Такое соперничество всегда очень важно для футбола. Это как стамбульское дерби в Турции. Это очень важные и напряженные матчи для болельщиков, борьба идет до самого конца.
Но даже как игрок «Манчестер Сити» я хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» провел хороший сезон [ради соперничества], – сказал Гюндоган.
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