Гюндоган о «Сити» и «МЮ»: «Манчестер стал синим в последние годы»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган считает, что «Сити» сейчас главнее «МЮ» в Манчестере.

Немецкий полузащитник, завоевавший требл с «горожанами» в прошлом сезоне, летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

– Раньше Манчестер был красным, но в последнее время, в ваш период выступления за «Сити», город стал полностью синим. Можете рассказать немного о соперничестве двух клубов Манчестера?

– Да, за последние годы Манчестер посинел.

Такое соперничество всегда очень важно для футбола. Это как стамбульское дерби в Турции. Это очень важные и напряженные матчи для болельщиков, борьба идет до самого конца.

Но даже как игрок «Манчестер Сити» я хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» провел хороший сезон [ради соперничества], – сказал Гюндоган.

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8 комментариев

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predMBAPPE
голубые больше подходят под климат)))
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QWertY
Вся Англия стала синей, а не только Манчестер. Теперь соседи дьяволов гегемоны лиги. Чики и Пеп постарались)
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fc_champion
В последние годы Мостовой стал синим, Радимов стал синим, Быстров на подходе. Про Манчестер не особо в курсе
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Rio de Janeiro
Манчестер да и вся англия за исключением лондона всегда коричнево-серые
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Альварес 9
Манчестер и весь мир теперь голубой
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bostonKG
Пеп и шейхи сделали свое дело
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