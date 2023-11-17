Илкай Гюндоган: «Гюлер похож на Озила. У него светлое будущее»
Илкай Гюндоган сравнил Арду Гюлера с Месутом Озилом.
18-летний хавбек летом перешел из «Фенербахче» в «Реал Мадрид» за 20 млн евро и бонусы, но из-за травм пока не играл за новый клуб.
«Арда Гюлер перешел в «Реал», он очень талантливый футболист. Мы иногда говорим о нем с Антонио Рюдигером – ему тоже очень нравится Арда.
Сейчас у него есть проблемы со здоровьем, сезон в «Реале» начался для него не очень хорошо, с нескольких травм. Но он очень талантлив.
Даже Месут Озил говорил об этом. Если в турецком футболе есть игрок, похожий на Месута, то это Гюлер. Я вижу, что у него светлое будущее», – сказал полузащитник «Барселоны» Гюндоган.
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А сейчас, к сожалению для него, травма за травмой..
Но на данный момент выглядит так, что Реал очень зря повелся на условия Гюлера и его представителей.
Хотя игрок и считается одним из самых талантливых в своем поколении.