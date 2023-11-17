Илкай Гюндоган: «Гюлер похож на Озила. У него светлое будущее»

Теги Месут Озил Барселона Реал Мадрид Ла Лига сборная Турции по футболу Илкай Гюндоган Антонио Рюдигер Арда Гюлер Футбол

Илкай Гюндоган сравнил Арду Гюлера с Месутом Озилом.

18-летний хавбек летом перешел из «Фенербахче» в «Реал Мадрид» за 20 млн евро и бонусы, но из-за травм пока не играл за новый клуб.

«Арда Гюлер перешел в «Реал», он очень талантливый футболист. Мы иногда говорим о нем с Антонио Рюдигером – ему тоже очень нравится Арда.

Сейчас у него есть проблемы со здоровьем, сезон в «Реале» начался для него не очень хорошо, с нескольких травм. Но он очень талантлив.

Даже Месут Озил говорил об этом. Если в турецком футболе есть игрок, похожий на Месута, то это Гюлер. Я вижу, что у него светлое будущее», – сказал полузащитник «Барселоны» Гюндоган.

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8 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Пока что похож на Азара, дальше видно будет
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corazón blanco
Пока повторяется путь Нури Шахина в Мадриде. Очень жаль, что такой талантище пропустил уже полсезона и так и не дебютировал. Хочется уже получить наслаждение от его игры, а там есть, на что посмотреть.
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Cruel Snake
Но пока, немного неприятное настоящие
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Кирилл
Ответ corazón blanco
Пока повторяется путь Нури Шахина в Мадриде. Очень жаль, что такой талантище пропустил уже полсезона и так и не дебютировал. Хочется уже получить наслаждение от его игры, а там есть, на что посмотреть.
Мне кажется что Барселона хоть и не купила Гюлера, но предлагала наилучший вариант для него: да, Арда провел бы еще год в Фенере, но за это время спокойно окреп бы в Турции.

А сейчас, к сожалению для него, травма за травмой..
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corazón blanco
Ответ Кирилл
Мне кажется что Барселона хоть и не купила Гюлера, но предлагала наилучший вариант для него: да, Арда провел бы еще год в Фенере, но за это время спокойно окреп бы в Турции. А сейчас, к сожалению для него, травма за травмой..
Так и Мадрид изначально предлагал точно такие же условия, однако Арда был согласен на переход сразу же в основную команду.
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Кирилл
Ответ corazón blanco
Так и Мадрид изначально предлагал точно такие же условия, однако Арда был согласен на переход сразу же в основную команду.
Конечно, постфактум говорить все горазды.

Но на данный момент выглядит так, что Реал очень зря повелся на условия Гюлера и его представителей.
Хотя игрок и считается одним из самых талантливых в своем поколении.
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