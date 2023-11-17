Илкай Гюндоган: «Гюлер похож на Озила. У него светлое будущее»

Илкай Гюндоган сравнил Арду Гюлера с Месутом Озилом.

18-летний хавбек летом перешел из «Фенербахче» в « » за 20 млн евро и бонусы, но из-за травм пока не играл за новый клуб.

« перешел в «Реал», он очень талантливый футболист. Мы иногда говорим о нем с – ему тоже очень нравится Арда.

Сейчас у него есть проблемы со здоровьем, сезон в «Реале» начался для него не очень хорошо, с нескольких травм. Но он очень талантлив.

Даже Месут Озил говорил об этом. Если в турецком футболе есть игрок, похожий на Месута, то это Гюлер. Я вижу, что у него светлое будущее», – сказал полузащитник «Барселоны» .

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