«Цымбаларь, Черенков, Аршавин». Непомнящий о сильнейших футболистах в российской истории

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Илья Цымбаларь Федор Черенков Валерий Непомнящий Футбол

Валерий Непомнящий назвал трех сильнейших игроков в истории российского футбола.

«Я большую часть времени не видел, как развивалась карьера Цымбаларя, но меня всегда восхищало, как он умел играть.

Еще Федор Черенков – это отдельная, к сожалению, не очень счастливая история, но это интеллект высочайшего уровня. Мне сложно выделить кого-то одного между Цымбаларем и Черенковым.

Что касается Аршавина, то он уже жил в другое время, играл в другой футбол, но оставил ярчайший след. Эти трое для меня лучшие и никого из них на первое место поставить не могу и не хочу», – сказал бывший тренер сборной Камеруна и «Томи» Непомнящий.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romano1985
Марат Измайлов и Андрей … Аршавин … и отмечу по интеллекту Титова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михон Мясной
Ё-моё! Щас старику ceктaнты пояснят про лучшего вратаря всех времён и народов Игаря))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dynamit13
До сих пор помню,как во дворе меня в честь тёзки Цымбаларем нарекли..За 25 лет лучше нет!!!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий