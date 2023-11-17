«Цымбаларь, Черенков, Аршавин». Непомнящий о сильнейших футболистах в российской истории

Валерий Непомнящий назвал трех сильнейших игроков в истории российского футбола.

«Я большую часть времени не видел, как развивалась карьера Цымбаларя, но меня всегда восхищало, как он умел играть.

Еще Федор Черенков – это отдельная, к сожалению, не очень счастливая история, но это интеллект высочайшего уровня. Мне сложно выделить кого-то одного между и Черенковым.

Что касается , то он уже жил в другое время, играл в другой футбол, но оставил ярчайший след. Эти трое для меня лучшие и никого из них на первое место поставить не могу и не хочу», – сказал бывший тренер сборной Камеруна и «Томи» .

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