Уткин назвал Мостового лучшим российским футболистом: «Он сочетал черты разыгрывающего и атлета»

Журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.

«Лучший футболист постсоветского периода в России – это, безусловно, . Во-первых, он играл в самом конкурентном амплуа.

Во-вторых, Мостовой успел показать себя еще в чемпионате СССР. В чемпионат России он так и не приехал, но это, собственно говоря, потому, что у него карьера была очень успешная. Не потребовалось это.

Он играл в самом главном российском амплуа – под нападающими в основном. При этом он мог исполнить любую роль в середине поля. Он был достаточно для этого мощен, он сочетал в себе черты разыгрывающего в лучшем представлении и еще и атлета.

Когда-то уже зрелый Мостовой рассматривался «Ювентусом» в качестве подмены вылетевшему из-за тяжелой травмы Алессандро Дель Пьеро. И этому никто не удивлялся, потому что с Мостовым и Карпиным как раз примерно в это время выносила «Ювентус» в Кубке УЕФА», – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Также в десятку лучших российских футболистов Уткин включил Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича, Юрия Жиркова, Валерия Карпина, Андрея Канчельскиса, Илью Цымбаларя, Дмитрия Аленичева, Андрея Аршавина и Олега Саленко.