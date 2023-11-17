Черчесов о ЧМ-2018: «Главным было убедить ребят, что мы победим – у Испании тренера нет, а у России есть! Нашему испанцу Гранеро я сказал сливать дезинформацию, и там не понимали, что мы будем делать»

Станислав Черчесов вспомнил, как Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018.

«Мы вышли из группы, проиграли Уругваю, красную тогда получил . Для меня не было головной боли, не надо было думать, будет он играть с Испанией или нет.

Что такое психология и понимание? Мы заходим в самолет, надо взлетать, и нам говорят: попалась . Все футболисты обрадовались, единственный, кто не обрадовался, – я. Мы взлетели, я думаю: «Вот попали, как это?»

Приземляемся – и нам сообщают, что в итоге попалась Испания. Единственный, кто обрадовался, – я. Все остальные почему-то расстроились.

По поводу психологии: перед испанцами мы на базу пригласили , чтобы команда вспомнила, что при нем они дважды проиграли на чемпионате Европы. Мы пошутили, поужинали, это был один такой ход.

Потом приехал пианист Денис Мацуев, поиграл нам. Самым главным за эти несколько дней, которые мы готовились, было убедить команду в том, что мы меняем систему.

До этого Россия играла 4-4-2 и 4-2-3-1, а с Испанией вышли в 5-4-1, потому что с ними в футбол играть... Когда выходит Испания или другой топ-соперник – в футбол играет одна команда.

Ребята не хотели перестраиваться, мы это видели. Задача была убедить их, и, самое главное, хотя я так никогда не делал, поскольку уважаю коллег, но в этот раз я должен был сказать команде, что мы их обыграем. Потому что у Испании тренера нет, а тренер есть у России!

– суперфутболист, но его назначили за день до начала чемпионата мира. Я это видел, что у них нет наставника, они разболтаны!

У нас работал испанец Гранеро. Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать.

Не поставить Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Начо Фернандеса, который не бегал в атаку.

А Черышев – не играет! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Фернандес вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока – и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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