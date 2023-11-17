Черчесов о ЧМ-2018: «Главным было убедить ребят, что мы победим – у Испании тренера нет, а у России есть! Нашему испанцу Гранеро я сказал сливать дезинформацию, и там не понимали, что мы будем делать»

Теги Гус Хиддинк Станислав Черчесов Сборная Португалии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Денис Черышев Игорь Смольников ЧМ-2018 FIFA Фернандо Йерро Начо Фернандес Футбол

Станислав Черчесов вспомнил, как Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018.

«Мы вышли из группы, проиграли Уругваю, красную тогда получил Смольников. Для меня не было головной боли, не надо было думать, будет он играть с Испанией или нет.

Что такое психология и понимание? Мы заходим в самолет, надо взлетать, и нам говорят: попалась Португалия. Все футболисты обрадовались, единственный, кто не обрадовался, – я. Мы взлетели, я думаю: «Вот попали, как это?»

Приземляемся – и нам сообщают, что в итоге попалась Испания. Единственный, кто обрадовался, – я. Все остальные почему-то расстроились.

По поводу психологии: перед испанцами мы на базу пригласили Хиддинка, чтобы команда вспомнила, что при нем они дважды Испании проиграли на чемпионате Европы. Мы пошутили, поужинали, это был один такой ход.

Потом приехал пианист Денис Мацуев, поиграл нам. Самым главным за эти несколько дней, которые мы готовились, было убедить команду в том, что мы меняем систему.

До этого Россия играла 4-4-2 и 4-2-3-1, а с Испанией вышли в 5-4-1, потому что с ними в футбол играть... Когда выходит Испания или другой топ-соперник – в футбол играет одна команда.

Ребята не хотели перестраиваться, мы это видели. Задача была убедить их, и, самое главное, хотя я так никогда не делал, поскольку уважаю коллег, но в этот раз я должен был сказать команде, что мы их обыграем. Потому что у Испании тренера нет, а тренер есть у России!

Йерро – суперфутболист, но его назначили за день до начала чемпионата мира. Я это видел, что у них нет наставника, они разболтаны!

У нас работал испанец Гранеро. Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать.

Не поставить Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Начо Фернандеса, который не бегал в атаку.

А Черышев – не играет! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Фернандес вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока – и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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35 комментариев

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mbauer
Во-первых, не проиграли Уругваю, а дезориентировали остальных соперников
+41
-1
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Леонид Матросов
Настоящий стратег, прям полководец! На Сво этого товарища.
+22
-5
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Красная стрела
Вообще конечно чсв у него зашкаливает, но внутреннюю кухню интересно узнать. Куда лучше обычных банальных интервью.
+16
0
+16
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lus
"...у Испании тренера нет, а тренер есть у России!"
Господи, сколько гонора и самовлюбленности.
+7
-1
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Фран
Черчесов всё по факту говорит, браво, настоящий тактик.

Как в Испании не убрали по итогам ЧМ бездарного клоуна во главе федерации одному Богу известно. Впрочем, Бог шельму метит, своё он получил в итоге, пусть и самым отвратительным образом.
+11
-7
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Гекдениз Кардениз
Ответ mbauer
Во-первых, не проиграли Уругваю, а дезориентировали остальных соперников
расслабил булки чтобы вдуть
+3
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супермяч
Гений! Аплодирую стоя!
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АРТУР АЛИЕВ
Не тому дали приз Golden Boy
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Александр Васильев
Ответ Красная стрела
Вообще конечно чсв у него зашкаливает, но внутреннюю кухню интересно узнать. Куда лучше обычных банальных интервью.
это не Карпин со своей коронкой - вы наверно другой матч смотрели .... и ВСЁ!))
+5
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.ru
Ответ Фран
Черчесов всё по факту говорит, браво, настоящий тактик. Как в Испании не убрали по итогам ЧМ бездарного клоуна во главе федерации одному Богу известно. Впрочем, Бог шельму метит, своё он получил в итоге, пусть и самым отвратительным образом.
в Испании главу федерации только после победы на ЧМ убирают...
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Slavnov
грамотно
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jqzn88xn6n
Super Stas Spasibo za vse ❤️
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Ллб
Ответ Фут.Боль
Ох и хитрец, Станислав Саламович. Скинул дезу в стан противника, а сам тактически выстроил план на бой, вымотав противника, и нанёс решающий контрудар в серии пенальти!
Только в стане противника, наверняка, никого не интересовала это деза. Какая разница припаркуется автобус с 5-5-0/ 5-4-1 с Черышем в составе , либо нет
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Гаврила Ардалионович
Ответ mbauer
Во-первых, не проиграли Уругваю, а дезориентировали остальных соперников
Типа как "отрицательный рост")
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Хаскерс
Шикарный тренер. Лучший российский тренер. Везде, где работал, не было стыдно за него. Хотя, как любой тренер и выигрывал и проигрывал.
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Колено Кэма Нили
Во-первых, не обыграть Испанию, а случайно отскочить, во-вторых, у России был не тренер, а государственный полевой командир, в-третьих, кто позволил менять систему без разрешения Йозе Марино?
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Rumov
Кого теперь тренЕрует усатый гений после того, как его с Венгрии отпинали. Ах да, он теперь мемуары на sports.ru.
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keylargo
Ответ Alexander S
Дааааа)))) Помню как сейчас, как Фабрегас и остальные звезды недавнего прошлого сборной Испании плевались, мол, "кому вы проиграли! ?!?! ?"))
А после Марокко что говорили? Головокружительный катоват и результат в футболе не одно и то же. Испания вернулась туда, где и была всегда, где-то между 1/8 и 1/4..
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.ru
Полевой командир: Вот такие, брат, дела, мы испанцев на... обманули
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весёлый роджер
Сунь-цзы: «Если ты узнал, что у тебя появился шпион противника и следит за тобой, обязательно воздействуй на него выгодой; введи его к себе и помести его у себя».
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Гаврила Ардалионович
ХитрО поступил усатый, по-восточному)
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Кашшай Чакырович
Ах ты усатый хитрец ))) всех обманул хитрюга))) кстати самый качественный матч был сыгран с Хорватами, а не с Испанией
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Слончик
Дурачок Рубиалес дорого обошелся испанцам.
Они должны спасибо сказать той футболистке, что его выперли.
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Фут.Боль
Ох и хитрец, Станислав Саламович. Скинул
дезу в стан противника, а сам тактически выстроил план на бой, вымотав противника, и нанёс решающий контрудар в серии пенальти!
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Max Kolimbos
настоящий полководец
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Forte Live
"Черчесовка" - новый осетинский бренд известного напитка!
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Alexander S
Дааааа))))

Помню как сейчас, как Фабрегас и остальные звезды недавнего прошлого сборной Испании плевались, мол, "кому вы проиграли! ?!?! ?"))
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&_Bishep_&
Саламыч оказывается, как настоящий полководец, наладил и контрразведку...Алекс-Юстасу .." русский собираются играть в открытый футбол с 3 нападающими"
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