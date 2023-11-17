Испания – Грузия прогноз на матч 19 ноября 2023, отбор на Евро-2024

Это последний тур отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Испания, которая уже решила все турнирные задачи, должна завершить отборочный цикл убедительно для всех своих болельщиков. Грузия, которая уже проиграла всё, кроме чести, должна попытаться хотя бы сыграть так, чтобы не было ощущения беспомощности: кошмарные 1:7 от испанцев навсегда останутся в памяти.

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Испания

Игры против соперников, обладающих намного более низким классом (по сравнению с классом собственной команды, конечно же) Валерий Лобановский называл обычно «тренировками с повышенной ответственностью», поскольку здесь рвать и метать не требовалось ни от кого, но задачу выиграть никто не отменял. И такой статус оказался у оставшихся двух матчей сборной Испании: испанцы, победив Норвегию 1:0, обеспечили себе досрочный выход на Евро.

В минувшем матче Кипр номинально вышел в качестве статистов на домашнее поле и уже по истечении получаса игрового времени «горел» 0:3: Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль и Хоселу записали свои фамилии на табло. Могло залететь и больше, но испанцы особо не хотели даже при том, что все 8 угловых за встречу подали только они. И только на 75-й минуте Давид Райя всё-таки вынужден был констатировать, что «сухого матча» ему не светит: Костас Пилеас избавил киприотов от мысли о поражении без забитых мячей. Можно ли это считать эдаким «рыцарством» от испанцев? А почему бы и нет… Тем более что при нуле набранных очков во всех 8 встречах итоговая разница забитых мячей оказалась 3:28.

Теперь испанцам предстоит в таком же режиме экономии энергии провести матч против Грузии. Грузины не из тех команд, кто до стартового свистка опустит руки перед более крутым соперником, но над ними до сих пор млеют страшные цифры 1:7…

Грузия

Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании Золотого мяча. Это хорошее достижение для грузинского футбола, но даже этого недостаточно, чтобы бороться за место на Евро. Увы, даже с именитым французом Вилли Саньолем, который блистал ещё как игрок, задача для «джвароснеби» («крестоносцы») оказалась не по зубам. Всё-таки здесь не регби, где грузины с лёгкостью вынесут почти любую европейскую команду, кроме признанных западных грандов.

Предыдущий матч проходил против шотландцев, которые тоже благодаря поражению Норвегии обеспечили себе второе место (первое испанцы могут уступить, только если Грузия сотворит чудо). И хотя Хвича снова стал главным героем, оформив дубль и обеспечив лидерство 2:0, Скотт Мактоминей один гол отыграл, а затем Лоуренс Шенкленд на последних секундах лишил кавказскую сборную трёх очков, сведя матч 2:2. Мы сейчас не будем ничего говорить про Лигу наций, поскольку неизвестно, кто достанется Грузии в плей-офф.

На текущем этапе важно, чтобы Грузия как минимум показала хорошую игру, ведь при счёте 1:7 игры как таковой не было. Реванша у испанцев полноценного быть точно не может, поскольку с таким же счётом испанцы точно не могут проиграть. Да и тем более испанцы ничего не потеряют, кроме мечты об очередном стопроцентном результате квалификации.

Прогноз на матч Нидерланды – Ирландия

Прогноз

Заключительный матч группы A отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года начнётся 19 ноября в 22:45 по московскому времени. Арена «Эстадио Хосе Соррилья» в городе Вальядолид примет матч между испанцами и грузинами. Турнирная таблица показывает: если шотландцы победят Норвегию, а испанцы проиграют Грузии, тогда команда с Британских островов ещё и выиграет группу. Но эти исходы из серии фантастических, которые букмекерской конторой BetBoom почти не рассматриваются. Кстати, что на этот раз приготовила нам эта контора?

Коэффициент на победу Грузии ныне составляет 24.49. Прецедентов, когда явного гранда или фаворита обыгрывал явный аутсайдер (в том числе и потерявший всё, кроме чести, в отборочном цикле), история футбола знает много. В минувшие два десятилетия таких примеров хватало. Но что именно должно случиться, чтобы Грузия победила? Марокко этого добилось в серии пенальти в Катаре, выдержав 120 минут постоянного давления. У грузин такого бонуса в отборочном цикле не будет. На ничейный исход можно поставить с кэфом 9.08: тоже возможный вариант, но грузины уже дважды свели вничью встречи с Норвегией и Шотландией. Чтобы финишировать третьими, им как раз потребуется ещё и победа Шотландии в параллельном матче над Норвегией. Ну а кэф 1.12 на испанцев вообще не заслуживает комментариев. Как и обсуждения двойных исходов.

Поговорим о тотале. Букмекеры предлагают тотал больше 3 за 1.87 и меньше 3 за 1.97. Для определения оснований для таких коэффициентов давайте вспомним пять предыдущих матчей обеих сборных. Начнём с Испании и дадим спойлер: со времён победного финала Лиги наций, завершившегося только в серии пенальти, испанцы выиграли все пять встреч.

8 сентября. Отбор Евро-2024. Грузия 1:7 Испания.

12 сентября. Отбор Евро-2024. Испания 6:0 Кипр.

12 октября. Отбор Евро-2024. Испания 2:0 Шотландия.

15 октября. Отбор Евро-2024. Норвегия 0:1 Испания.

16 ноября. Отбор Евро-2024. Кипр 1:3 Испания.

Только грузины и киприоты смогли забить испанцам. А сами испанцы обороты сбавили по сравнению с сентябрём и теперь не стремятся крушить противника. Можно сказать, что последние три матча Испании дают куда больше обоснований для небольшого тотала. Теперь сравним эти результаты с играми Грузии и немного поспойлерим: у грузин были четыре матча квалификации Евро и товарищеский матч.

8 сентября. Отбор Евро-2024. Грузия 1:7 Испания.

12 сентября. Отбор Евро-2024. Норвегия 2:1 Грузия.

12 октября. Товарищеский матч. Грузия 8:0 Таиланд.

15 октября. Отбор Евро-2024. Грузия 4:0 Кипр.

16 ноября. Отбор Евро-2024. Грузия 2:2 Шотландия.

Можно ли считать, что Грузия выместила злость на Таиланде за сентябрьский ужас? Ну с натяжкой, поскольку это товарищеский матч, который на расклады в группе не влияет, а моральный скачок (или boost, как принято говорить) оказался не бессрочным. Победа над Кипром и упущенная победа над Шотландией говорят об этом. Если обсуждать, какие ещё коэффициенты могут сыграть, то можно выбрать приевшееся многим, но не теряющее классики сочетание больше/меньше 2.5: в первом случае кэф составляет 1.56, во втором 2.49. Узреть крупный тотал больше 3.5 предлагается с коэффициентом 2.36 (кэф 1.61 на тотал ниже этой отметки).

Вероятность гола от грузин букмекерами BetBoom почти не рассматривается: кэф 2.7 на то, что «джвароснеби» забьют хотя бы один гол, против кэфа 1.4 на унылый ноль в графе забитых мячей. Если точнее, то на их тотал больше 1 предлагается коэффициент 8.62. Ну и есть также кэф 2.94 на то, что обе команды смогут забить (против кэфа 1.41). На тотал испанцев больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.8, на тотал больше 3.5 кэф достигает отметки 2.94.

Ну и в заключение этого обзора будут коэффициенты на фору. На испанскую фору (-2.5) можно поставить с коэффициентом 2.11, а на грузинскую фору со знаком плюс, то есть (+2.5), кэф будет чуть пониже и составит 1.75. Остальные коэффициенты особого интереса не привлекут: разве что шанс форы (-3.5) на испанцев за 3.49 может привлечь ярых любителей выносов в одну калитку.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.49.

Единственная интрига в том, сможет ли Испания оформить 100% очков в квалификации и сколько закидает. Испанцам вообще не важно, какой будет разница в счёте, и они гнаться вперёд активно не будут. Вряд ли здесь будет большой тотал. Вопрос остаётся только один: сможет ли Грузия показать хоть что-то стоящее. Одним Хвичей серьёзные задачи решить просто невозможно.

Где смотреть матч Испания – Грузия

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