Где смотреть Сборная Испании – сборная Грузии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 19 ноября
В воскресенье, 19 ноября, сыграют сборная Испании и сборная Грузии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Испании – сборная Грузии
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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