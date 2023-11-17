Роналду – лучший бомбардир квалификации Евро-2024 с 10 голами. У Криштиану 41 гол в отборах к турниру – это рекорд

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров квалификации Евро-2024.

Форвард сборной Португалии открыл счет в матче против сборной Лихтенштейна.

Это 10-й гол Криштиану в этом отборочном цикле чемпионата Европы. Роналду обошел Ромелу Лукаку и стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024.

Теперь на счету португальца 41 гол в 43 матчах в отборах к Евро. Роналду является рекордсменом по этому показателю.

Роналду забил 128-й гол за сборную – Лихтенштейну. Криштиану оторвался от Месси на 22 мяча

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56 комментариев

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такс такс, ладно играет в пустыне, а где же холанды кейны Мбаппе????? почему отбор евро лучший бомбардир Роналду?
+28
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Moscwow
Ответ А. Мостовой
половина лихтенштейнам и люксембургам. в то время как Месси тащит в финале ЧМ - вся суть
0 голов в около 15-20 официальных матчах против Бразилии, одной из двух топ-сборных ЮА, помимо самой Аргентины. Вся суть
+29
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Грегориан
Господи, спасибо, что я родился именно в этой части футбольной истории 😭
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Artem Piatkov
Кто-то вынужден каждый раз проходить отбор, а кто-то автоматом квалифицируется на Копу, которую по 4 раза за 6 лет разыгрывают и где всего 2 группы по 5 команд, 4 из которых выходят сразу в 1/4

Почувствуйте разницу, что называется...

И да, до 2021 2/3 команд занявшие 3 места в группах на Копе проходили в 1/4

То, за что так критиковали Португалию Роналду было частью Южноамериканского турнира всю историю😸
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Великий Алонсо
И в 38 остаётся королём футбола. Великий Криштиану Роналду уже давно закрыл вопрос о величайшем в истории 🙏🙏🙏💪💪💪
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Роман
Ответ А. Мостовой
половина лихтенштейнам и люксембургам. в то время как Месси тащит в финале ЧМ - вся суть
Тащит Мартинес, Ди Мария, партнеры по команды, которые заработали пенальти, но не Месси.
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Leon Petov
Ответ Artem Piatkov
Кто-то вынужден каждый раз проходить отбор, а кто-то автоматом квалифицируется на Копу, которую по 4 раза за 6 лет разыгрывают и где всего 2 группы по 5 команд, 4 из которых выходят сразу в 1/4 Почувствуйте разницу, что называется... И да, до 2021 2/3 команд занявшие 3 места в группах на Копе проходили в 1/4 То, за что так критиковали Португалию Роналду было частью Южноамериканского турнира всю историю😸
Это ещё не берём, что от ЮА выходит целых 6(!) команд на ЧМ из 10. Но как же тяжело им конечно проходить отбор...
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Filipp Gorski
Очередной рекорд
Браво CR7
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Виктор Петров
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Ответ Великий Алонсо
И в 38 остаётся королём футбола. Великий Криштиану Роналду уже давно закрыл вопрос о величайшем в истории 🙏🙏🙏💪💪💪
Месси за плей оффф одного чм сделал больше чем Кристинка за 20 лет, не плачь там ромашка ))))))
+3
0
+3
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леннорыч-абрамович
И в отборах на Евро восьмимячистый уступил Кришу.
+4
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Роман
Величайший игрок 21 века.
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Виктор Петров
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Ответ Filipp Gorski
Очередной рекорд Браво CR7
0+0 в плей-офф чм за 20 лет
+2
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Ответ FOOTBALL Live
с такими добиванием, и ходьбой по полю можно и до 58 лет играть
вы реально больные на голову , отличие от гнома пешехода Роналду в разы больше бегает за матч
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mr kovalsky
Ответ Твори Добро
такс такс, ладно играет в пустыне, а где же холанды кейны Мбаппе????? почему отбор евро лучший бомбардир Роналду?
У Кейна и Ходанда просто сборные слабые, хотя погодите🤣🤣
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Bunyod Turgunov
Ответ Moscwow
Ну если после 2015 года идет 2016, то да, есть
за свой базар отвечай. ты говорил каждый год а я просил кто выиграл кубок 2012,2013,2014,2017,2018,2020 и 2022 в этих годах. Если не ответишь то ты б0л0б0л
+2
-1
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stubborn89
Ответ Твори Добро
это меняет что либо? лучший бомбардир ведь Роналду не так ли? хоть и по 10 мячей , нашли к чему придраться ох уж эти фанатики гнома
лучший бомбардир - лукаку
+1
0
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Веселый денек
Ответ FOOTBALL Live
с такими добиванием, и ходьбой по полю можно и до 58 лет играть
Чекни тепловую карту Роналду на sofascore и покайся
+3
-2
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andr d
Ответ Веселый денек
Ложь, ибо большую часть времени Роналду провел на левом фланге, что, собственно, и показала тепловая карта, а стоять в штрафной - прерогатива Рамуша
Ты просто смешон
+1
0
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Виктор Петров
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Ответ Dexter Morgan
Роналду уже давно прошёл футбол. Продолжает ставить рекорды.
да, 0+0 в плей-офф чм за 20 лет, фактф
+2
-1
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KING_OF_RUSSIA
Ответ cukken
А за 5 ЧМ в плей-офф ваш кумир имеет 0+0 😭
сколько у гнома было до последнего чм? ты тоже обсирал гнома до декабря 22 года из-за этой неудачи?)
+3
-2
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stubborn89
а ниче что у лукакия тоже 10 голов, да еще и +1 голевая?)
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0
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фк кабинет
Роналду в 38,за ним Лукаку,Кейн, Мбаппе.
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Moscwow
Ответ Bunyod Turgunov
Ну там Король Футбола был молод но он повзрослел два раза вышел в финал ЧМ и в конце концов выиграл. А другие не выходят из группы, проигрывают Уругваю, отлетают от Мароканцев)) ну если считать Уругвай более слабым чем Бразилии и Аргентины то и Португалия никогда не было топом в сравнение с немцами, французами или испанцами
Ну вот такая не топовая Португалия взяла Евро среди топовых европейских сборных, пока южному бедолаге каждый год устраивали Копу
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Bunyod Turgunov
Ответ Moscwow
Ну вот такая не топовая Португалия взяла Евро среди топовых европейских сборных, пока южному бедолаге каждый год устраивали Копу
есть доказательства что каждый год проводили Копа Америки? Укажи мне кто становился чемпиономи 2012, 2013, 2014, 2017, 2018,2020, 2022 годов. А то я пропустил наверное эти турниры
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Bunyod Turgunov
Ответ Moscwow
Ну и что? Более слабые команды никогда не выигрывают у более сильных? Может тебе напомнить причмокивание Аргов вместе с Месси в составе от Боливии 6-1 в отборе чм?
Ну там Король Футбола был молод но он повзрослел два раза вышел в финал ЧМ и в конце концов выиграл. А другие не выходят из группы, проигрывают Уругваю, отлетают от Мароканцев)) ну если считать Уругвай более слабым чем Бразилии и Аргентины то и Португалия никогда не было топом в сравнение с немцами, французами или испанцами
+1
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Bunyod Turgunov
Ответ Moscwow
Иди шаурму крути, обрек
Если не умеешь отвечать за свои слова то лучше молчи
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Moscwow
Ответ Bunyod Turgunov
Одной из двух? Мне напомните пожалуйста кто выбил сборную Португалию на ЧМ-2018?
Ну и что? Более слабые команды никогда не выигрывают у более сильных? Может тебе напомнить причмокивание Аргов вместе с Месси в составе от Боливии 6-1 в отборе чм?
+1
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Bunyod Turgunov
Ответ Moscwow
0 голов в около 15-20 официальных матчах против Бразилии, одной из двух топ-сборных ЮА, помимо самой Аргентины. Вся суть
Одной из двух? Мне напомните пожалуйста кто выбил сборную Португалию на ЧМ-2018?
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stubborn89
Ответ Твори Добро
такс такс, ладно играет в пустыне, а где же холанды кейны Мбаппе????? почему отбор евро лучший бомбардир Роналду?
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stubborn89
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с чего это???? асист разве приравнивается к забитым мячам 😅по факту по 10 мячей у обоих, так что смерись уже
ти что, глупий?)
сходи хоть изучи как определяется лучший бомбардир, а потом уроки не забудь сделать)
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Ответ umnik3
Повелитель Люксембурга и кошмар Литвы!https://www.sports.ru/football/blogs/3125997.html?ysclid=lp1p9lh4e0882435631
чувак а где Мбаппе? где холланд? почему не они лучшие бомбардиры отбора?
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S. A.
Ответ Artem Piatkov
Кто-то вынужден каждый раз проходить отбор, а кто-то автоматом квалифицируется на Копу, которую по 4 раза за 6 лет разыгрывают и где всего 2 группы по 5 команд, 4 из которых выходят сразу в 1/4 Почувствуйте разницу, что называется... И да, до 2021 2/3 команд занявшие 3 места в группах на Копе проходили в 1/4 То, за что так критиковали Португалию Роналду было частью Южноамериканского турнира всю историю😸
Португалии ведь из раза в раз так тяжело даётся этот отбор
+2
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andr d
Ответ Веселый денек
Чекни тепловую карту Роналду на sofascore и покайся
Чекнул большую часть времени в штрафной тёрся
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stubborn89
следующая новость я так понимаю:

Лукаку – лучший бомбардир квалификации Евро-2024 с 10+1 голами.
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