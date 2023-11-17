Роналду – лучший бомбардир квалификации Евро-2024 с 10 голами. У Криштиану 41 гол в отборах к турниру – это рекорд

Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров квалификации Евро-2024.

Форвард сборной открыл счет в матче против сборной Лихтенштейна.

Это 10-й гол Криштиану в этом отборочном цикле чемпионата Европы. Роналду обошел и стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024.

Теперь на счету португальца 41 гол в 43 матчах в отборах к Евро. Роналду является рекордсменом по этому показателю.

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