Роналду – лучший бомбардир квалификации Евро-2024 с 10 голами. У Криштиану 41 гол в отборах к турниру – это рекорд
Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров квалификации Евро-2024.
Форвард сборной Португалии открыл счет в матче против сборной Лихтенштейна.
Это 10-й гол Криштиану в этом отборочном цикле чемпионата Европы. Роналду обошел Ромелу Лукаку и стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024.
Теперь на счету португальца 41 гол в 43 матчах в отборах к Евро. Роналду является рекордсменом по этому показателю.
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Почувствуйте разницу, что называется...
И да, до 2021 2/3 команд занявшие 3 места в группах на Копе проходили в 1/4
То, за что так критиковали Португалию Роналду было частью Южноамериканского турнира всю историю😸
Браво CR7
сходи хоть изучи как определяется лучший бомбардир, а потом уроки не забудь сделать)
Лукаку – лучший бомбардир квалификации Евро-2024 с 10+1 голами.