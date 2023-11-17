Бразилия впервые в истории проиграла 2 матча отбора на ЧМ подряд и уже пропустила больше, чем за всю квалификацию ЧМ-2022

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Колумбии по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Фернандо Диниз Футбол

Бразилия впервые в истории проиграла два матча подряд в отборе на ЧМ.

Команда Фернандо Диниза уступила Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2) в квалификации ЧМ-2026. Бразилия впервые в истории проиграла два матча подряд в отборе на чемпионат мира и опустилась на 5-е место в таблице. Выше идут Аргентина, Уругвай, Колумбия и Венесуэла.

Бразилия пропустила 6 голов в 5 матчах отбора – уже больше, чем за весь отбор к ЧМ-2022. Тогда Бразилия забила 40 голов и пропустила 5 мячей в 17 играх.

Кроме того, по итогам 2023 года Бразилия покажет один из худших результатов в истории по числу поражений. В этом календарном году у команды 4 поражения в 8 матчах. До этого четыре поражения за год у Бразилии было семь раз. Больше их было только в 1968-м (5 в 20 матчах) и 1963-м (8 в 18 матчах). Отметим, что в этом году Бразилии еще предстоит сыграть против действующего чемпиона мира Аргентины дома, игра состоится 22 ноября.

В прошлый раз Бразилия проигрывала половину матчей года в 1948-м. В 2023-м в случае поражения от Аргентины у Бразилии будет 55,5% поражений за год. В случае победы или ничьей – 44,44%. В любом случае это худший показатель за 60 лет.

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11 комментариев

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Tristan...
Ну если в атаке вся надежда на таких кудесниках мяча как Винисиус с Родриго... то ли ещё будет
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кuraakula belov
Так бразилы же сознательно забили на отбор, оставив у руля временщика. Они пройдут на ЧМ в любом случае, а игру перед турниром им будет ставить Карло или другой топ. Какая разница, глобально, с какого места в юа отборе выходить, с 1 или 5, если цель то одна - финальный турнир выиграть.

В любой группе, когда на турнире будет 48 сборных, они фаворитом будут несмотря на то что в рейтинге ФИФА могут и опуститься
+7
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Кашшай Чакырович
Бразилии нужен тренер нормальный
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Ruscello
Минус 4 игрока основы, включая замененного Винисиуса, сказывается уже и на Бразилии. Пакета доступен, но не играет. Травмы-Неймар и Милитао.
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GuruFutbola
Должны по рассисткой квоте проходить на чм не играя вообще)
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Дым
Ответ Direct free kick
С уходом Тите с поста сборная ожидаемо рухнула
Они уже рухнум :(
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Direct free kick
Ответ Tristan...
Ну если в атаке вся надежда на таких кудесниках мяча как Винисиус с Родриго... то ли ещё будет
Пока был Тите даже Артур и Коутинья приносили пользу сборной на некоторых отрезках
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-3
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Zenit2013
Ответ Tristan...
Ну если в атаке вся надежда на таких кудесниках мяча как Винисиус с Родриго... то ли ещё будет
Видишь лучше? Покажи.
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