Бразилия впервые в истории проиграла 2 матча отбора на ЧМ подряд и уже пропустила больше, чем за всю квалификацию ЧМ-2022

Бразилия впервые в истории проиграла два матча подряд в отборе на ЧМ.

Команда Фернандо Диниза уступила Уругваю (0:2) и (1:2) в квалификации ЧМ-2026. Бразилия впервые в истории проиграла два матча подряд в отборе на чемпионат мира и опустилась на 5-е место в таблице. Выше идут Аргентина, Уругвай, Колумбия и Венесуэла.

Бразилия пропустила 6 голов в 5 матчах отбора – уже больше, чем за весь отбор к ЧМ-2022. Тогда Бразилия забила 40 голов и пропустила 5 мячей в 17 играх.

Кроме того, по итогам 2023 года Бразилия покажет один из худших результатов в истории по числу поражений. В этом календарном году у команды 4 поражения в 8 матчах. До этого четыре поражения за год у Бразилии было семь раз. Больше их было только в 1968-м (5 в 20 матчах) и 1963-м (8 в 18 матчах). Отметим, что в этом году Бразилии еще предстоит сыграть против действующего чемпиона мира Аргентины дома, игра состоится 22 ноября.

В прошлый раз Бразилия проигрывала половину матчей года в 1948-м. В 2023-м в случае поражения от Аргентины у Бразилии будет 55,5% поражений за год. В случае победы или ничьей – 44,44%. В любом случае это худший показатель за 60 лет.

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