Кордоба дебютировал за Колумбию. 30-летний форвард «Краснодара» вышел на замену в матче с Бразилией
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал за сборную Колумбии.
30-летний форвард вышел на замену вместо Рафаэля Борре на 68-й минуте в матче квалификации ЧМ-2026 против Бразилии при счете 0:1. Колумбия выиграла 2:1 благодаря дублю Луиса Диаса, Кордоба результативными действиями не отметился.
В 15 матчах нынешнего розыгрыша Мир РПЛ Джон забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Полную статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.
Дайте Кордобе пас из глубины и немного пространства – и он будет забивать (создавать) бесконечно
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даже сейчас в рпл два лучших форварда - оба колумбийцы.