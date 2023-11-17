Кордоба дебютировал за Колумбию. 30-летний форвард «Краснодара» вышел на замену в матче с Бразилией

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная Колумбии по футболу Краснодар квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Джон Кордоба Футбол

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал за сборную Колумбии.

30-летний форвард вышел на замену вместо Рафаэля Борре на 68-й минуте в матче квалификации ЧМ-2026 против Бразилии при счете 0:1. Колумбия выиграла 2:1 благодаря дублю Луиса Диаса, Кордоба результативными действиями не отметился.

В 15 матчах нынешнего розыгрыша Мир РПЛ Джон забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Полную статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.

Дайте Кордобе пас из глубины и немного пространства – и он будет забивать (создавать) бесконечно

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6 комментариев

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Dizzod
Краснодар воспитал ещё одного сборника.
+6
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Restart Serdobsk
Ответ Three Days Grace
для меня шок, что он раньше никогда не играл за сборную, хотя у него до этого было 2 хороших сезона в Кельне
а что шокового ?? у колумбии с форвардами всегда полный порядок был.
даже сейчас в рпл два лучших форварда - оба колумбийцы.
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Michael Kazmin
Диас забил оба мяча, когда рядом топтался Кордоба, отвлекая и нервируя защитников. Пользу принёс.
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Adjusted
Ответ Benjamin
Показатель уровня рпл: одна из главных звезд лиги с большим трудом попадает в свою не топовую сборную
Что, в Колумбии тоже фсёпропало?
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0
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