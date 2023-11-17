Тренер Бразилии Диниз после двух поражений подряд: «Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Фернандо Диниз Футбол

Фернандо Диниз оценил поражение Бразилии от Колумбии (1:2) в отборе ЧМ-2026.

«Команда проиграла два матча [подряд], и это очень плохо. Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.

Давайте смотреть позитивно. Думаю, сейчас какие-то недочеты устранить легче, чем то, что нужно было исправить после матча с Уругваем [0:2].

Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной», – сказал главный тренер сборной Бразилии.

Матч Бразилия – Аргентина пройдет в ночь на 22 ноября по московскому времени.

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8 комментариев

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Сергей Галынский
Что там Ромарио говорил про Анчелотти,напомните
+8
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atomio
Уругвай даст жару в этом отборе походу. уже два скальпа снял с топов
+7
-2
+5
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Дмитрий Рабко
Ответ Тиджани Бабангида
Латиноамериканское эль-классико после поражений обеих участников от Уругвая приобретает дополнительную интригу
Да ладно. По нулям сыграют - причём каждая команда не реализует по два пенальти.
+3
-1
+2
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Тиджани Бабангида
Латиноамериканское эль-классико после поражений обеих участников от Уругвая приобретает дополнительную интригу
+1
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Direct free kick
Говорили умные люди, что без Тите начнётся кабзда, нет же всякие "доброжелатели" вопили, что он себя исчерпал. Понятно, что на ЧМ попадут, но такого разноса отбора и близко не ждите
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Всё знаю
Ответ Дмитрий Рабко
Да ладно. По нулям сыграют - причём каждая команда не реализует по два пенальти.
хату грузить на 0-0?))
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Dizzod
Ответ Всё знаю
хату грузить на 0-0?))
соседскую
0
0
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Дмитрий Рабко
Ответ Всё знаю
хату грузить на 0-0?))
Хату грузить нельзя. За это, как правило, наказывают.
А то и хуже.
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