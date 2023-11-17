Тренер Бразилии Диниз после двух поражений подряд: «Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной»

Фернандо Диниз оценил поражение Бразилии от Колумбии (1:2) в отборе ЧМ-2026.

«Команда проиграла два матча [подряд], и это очень плохо. Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.

Давайте смотреть позитивно. Думаю, сейчас какие-то недочеты устранить легче, чем то, что нужно было исправить после матча с Уругваем [0:2].

Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с », – сказал главный тренер сборной .

Матч Бразилия – Аргентина пройдет в ночь на 22 ноября по московскому времени.

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